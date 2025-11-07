El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las Gloriosas se abrazan para celebrar uno de los goles contra el Levante. Igor Martín
Alavés

El ilusionante horizonte copero de las Gloriosas

Las albiazules, una de las dos supervivientes de fuera de la élite, se medirán a uno de los ocho mejores de la pasada Liga F: del gigante FC Barcelona a tres posibles derbis

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

Nadie hubiera dicho el miércoles bajo el diluvio de Ibaia que, de los dos contendientes, el equipo de inferior categoría era el Alavés Gloriosas. ... Las locales fueron un vendaval de fútbol ofensivo que les permitió no solo imponerse a un rival de la máxima categoría como el Levante, sino además hacerlo con una goleada que insufla aun más ilusión al horizonte copero del equipo vitoriano.

