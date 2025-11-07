El ilusionante horizonte copero de las Gloriosas

Nadie hubiera dicho el miércoles bajo el diluvio de Ibaia que, de los dos contendientes, el equipo de inferior categoría era el Alavés Gloriosas. ... Las locales fueron un vendaval de fútbol ofensivo que les permitió no solo imponerse a un rival de la máxima categoría como el Levante, sino además hacerlo con una goleada que insufla aun más ilusión al horizonte copero del equipo vitoriano.

Aún les queda esperar para el siguiente paso. El sorteo de la siguiente ronda, los octavos de final, se celebrará el próximo martes (16.30 horas) en la madrileña sede de la RFEF. Será la misma jornada en la que el conjunto masculino conozca la identidad de su rival para apear al Getxo. Aunque las Gloriosas llegarán a la cita después de haberse impuesto ya a tres rivales. Tras las goleadas contra el Bizkerre (0-5) y el Racing de Santander (0-3), ambos de Segunda RFEF, el Levante también hincó la rodilla (4-0).

Las Gloriosas son uno de los dieciséis mejores equipos del certamen y también una pequeña excepción, pues la mayoría de los clasificados compite en la Liga F. En la jornada del martes no hubo sorpresas en ninguno de los dos encuentros. Ni el Valencia ni Osasuna lograron pasar de ronda. En cambio, el miércoles deparó dos eliminaciones de prestigio. Además del triunfo del Alavés, el Europa -que comparte categoría con las albiazules- apeó al Dux Logroño en los penaltis. El jueves cayó el Sporting de Huelva y tampoco el Oviedo logró sorprender al Sevilla.

Posibles rivales FC Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

Granada

Costa Adeje Tenerife

Real Sociedad

Eibar

Como uno de los dos superviviente de la categoría de plata de la tercera ronda, el Alavés afronta la eliminatoria en un escenario similar. Las albiazules volverán a ser locales en Ibaia, aunque esta vez el choque se jugará en fin de semana -20 y 21 de diciembre- y no entre semana. También volverá a medirse a un equipo de la máxima categoría. Aunque en este caso se eleva de forma notable la dificultad para las jugadoras de Andrea Esteban.

Primero, la Liga

Ahora ya entran en liza los ocho primeros clasificados de la pasada edición de la Liga F. Es decir, el supercampeón del torneo, el FC Barcelona, así como otro conjuntos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Tenerife y Granada. Pero no son los únicos. Las albiazules también cuentan con serias opciones de afrontar un derbi, pues los tres vascos de Primera -Athletic, Real Sociedad y Eibar- también acceden al bombo en esta ronda.

Un aliciente para que el bloque vitoriano busque dar otro golpe sobre la mesa en el torneo copero mientras camina con firmeza hacia el ascenso. La derrota de la pasada jornada contra el Villarreal en Ibaia (1-2) fue un contundente contratiempo para el bloque vitoriano, pero se mantiene en segunda posición -detrás de un Barça B que no puede ascender- y en busca de retomar su buena dinámica. La primera parada, este domingo contra el Oviedo como visitante (11 horas).