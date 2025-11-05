Las Gloriosas doman el temporal Las albiazules castigan un error del Levante en la primera parte y cierran la cómoda goleada tras el descanso para meterse en los octavos de Copa

Las jugadoras y el cuerpo técnico de las Gloriosas celebran sobre el césped la clasificación a los octavos de final de la Copa.

El microclima de Ibaia quiso robarle el protagonismo a las Gloriosas, pero el Alavés femenino respondió en una jornada redonda, de fútbol ofensivo y precisión quirúrgica, para comprar el billete a los octavos de final de la Copa de la Reina contra un Levante crepuscular aunque aún integrante de la prestigiosa Liga F. Las albiazules fueron superiores al bloque granota y ahora esperan otro rival de la máxima categoría como uno de los dieciséis mejores conjuntos del campeonato.

Deportivo Alavés Sofía; Gaste (Laia, m. 81), Pichi, Altamira, Merche Izal; Nayadet, Navajas (Almudena, m. 72), Viles (Claudia Fernández, m. 81); Guallar, Raquel (Paula León, m. 61) y Carmen Sobrón (Elene, m. 81). 4 - 0 Levante UD Coronado; Gabaldón (Luque, m. 72), Le Guilly, Eva Alonso, Alma, Carrasco; Carol (Traoré, m. 71), Dolores, Érika (Inés, m. 76); Castellanos (Núñez, m. 46) y Agama (Kalu, m. 46). Goles 1-0, m. 39, Guallar. 2-0, m. 70, Sobrón. 3-0, m. 74, Izal. 4-0, m. 81, León.

Árbitro Acevedo Dudley. Amonestó a la visitante Carrasco (m. 57).

El encuentro jugará de nuevo en Ibaia a finales de diciembre, ya en fin de semana. Con poco, la jornada será más amable en los climatológico. Bien es cierto que nunca es sencillo competir en una ciudad deportiva en la que cualquier fenómeno adverso multiplica su virulencia respecto a lo que sucede a pocos kilómetros, pero a las Gloriosas les tocó capear un temporal de lluvia y viento que complicó de forma considerable la tarea. No solo lograron sostenerse, sino que domaron tanto a las fortísimas precipitaciones como a un adversario con un estado de ánimo sumamente frágil.

Por eso el Alavés quiso salir a mandar. Con un fútbol vertical y dinámico, canalizado a través de sus tres piezas en el centro del campo, quiso girar el juego hacia una banda izquierda en la que convivieron con soltura Merche Izal en el lateral y Raquel Gil varios metros por delante. El bloque de Andrea Esteban salió respondón ante un rival de pasado ilustre pero abocado a un presente mucho más terrenal. Aún resta algo de la calidad de antaño en el Levante, pero los detalles de ese brillo resultaron insuficientes ante un conjunto albiazul más engrasado en lo futbolístico y liberado en lo mental.

Pero esa superioridad no lograba traducirse en ocasiones. Al menos en la primera media hora el saldo de intentos prometedores fue raquítico. Un pobre remate de la visitante Castellanos en el minuto 7, la respuesta de Gaste en el 26 y algunos acercamientos sin filo cerraban un tercio de partido poco vistoso. Aún buscaban ambas contendientes amoldarse a un césped rapidísimo y a las fuertes rachas de viento que, sobre todo en la primera mitad, complicaron el juego ofensivo. Hasta que en el 39 la insistencia albiazul surtió efecto tras una presión intensísima que permitió un robo castigado por la puntería de Ainhoa Guallar.

Dos tantos en cinco minutos

El gol dio al Alavés la calma suficiente para redoblar su apuesta frente a un bloque decreciente que solo encontraba los retazos de calidad individual de Érika. Mientras, las albiazules se multiplicaban. Carmen Sobrón tuvo en sus botas el segundo antes del gran susto visitante. Núñez, novedad tras el descanso, se plantó sola delante de Sofía Fuente en el minuto 65, pero una brillante estirada de la portera albiazul cerró la puerta a la rebelión.

Aunque el sobresalto fue un aviso que las Gloriosas no desaprovecharon. Cinco minutos después Carmen Sobrón tiró un desmarque que la encontró sola en la frontal. Solo tuvo que picarla, y muy bien, para iniciar el efecto dominó. La moral del Levante terminó de romperse y en el 74 Merche Izal sentenció la contienda tras transformar el rechace de un disparo de Almudena.

Ahí el Alavés ya pudo disfrutar sin apenas preocupaciones. Los diez minutos finales presentaron el gol de Paula León el 81 con un disparo fuerte y raso dentro del área y también cambios para refrescar a un equipo que no olvida que su batalla es la del ascenso. Solo la lesión de Nayadet, que se marchó con gestos de dolor aunque su percance apunta a quedarse en un mero susto, inquietó a las locales. Pero los únicos nubarrones de la jornada fueron los del cielo. Insuficientes para frenar a unas Gloriosas que alimentaron su aventura copera a base de goles.