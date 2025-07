La capitana de las Gloriosas Alba Aznar cuelga las botas

Jon Prada Martes, 15 de julio 2025, 16:02 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

Alba Aznar (Reus, Tarragona, 1993) ha colgado las botas convertida en uno de los emblemas del Deportivo Alavés Gloriosas. Cerca de cumplir los 32 años, la mediapunta catalana ha decidido poner el punto y final a su carrera y a su etapa en un conjunto albiazul al que llegó en 2018 y en el que ha competido en las últimas siete campañas, ayudando de forma activa a su crecimiento y desarrollo.

Con las vitorianas, Aznar logró el ascenso a la Liga F en 2021 y desde el adiós de Mery Ortiz de Pineado se convirtió en la portadora del brazalete. «Capitana dentro y fuera del campo, Alba ha sido más que una futbolista, representando los valores del club con orgullo, esfuerzo y compromiso, convirtiéndose en referente para sus compañeras y en espejo para la afición», apuntó el Alavés en su comunicado.

La última temporada, Aznar fue parte del conjunto de Andrea Esteban que rozó el ascenso a Primera, perdiéndolo en el play off ante el Cacereño. «Subir a Primera es muy difícil y lograrlo dos veces tendría mucho mérito y sería importante para el fútbol femenino en Álava», apuntó en este periódico. Ahora, la catalana, una jugadora llena de calidad a la que las lesiones le frenaron en algunos momentos, se retira trasdejar su sello en Ibaia con las Gloriosas.

«Después de un tiempo de reflexión he tomado la decisión de colgar las botas y cerrar esta etapa tan importante de mi vida. Porque el fútbol y el Alavés han sido mi casa, mi refugio y mi pasión durante los últimos siete años. Llevar el brazalete ha sido todo un honor», apuntó Aznar. «Hemos reído, llorado y luchado como una verdadera familia. Espero que me guardéis un bonito recuerdo. Me marcho tranquila y orgullosa porque lo he dado todo por estos colores. El Alavés siempre será mi casa. Siempre seré una más de vosotros. Gracias por todo. Una vez Gloriosa, siempre Gloriosa», concluyó Aznar.

