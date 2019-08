Lourdes Oyarbide renueva con Movistar hasta 2021 La corredora alavesa celebrando uno de sus numerosos triunfos de este año. / MOVISTAR La alavesa cumple su deseo de permanecer con el equipo que le dio la oportunidad de ser profesional en 2018 OLGA JIMÉNEZ Lunes, 12 agosto 2019, 22:35

Otro de los grandes premios a la gran temporada de Lourdes Oyarbide ha sido la continuidad en Movistar y además, durante dos temporadas más. «Dos años más en casa. Dos años más para seguir creciendo en este fantástico grupo. Gracias Movistar Team», expresaba la ciclista alavesa en sus redes sociales tras hacerse oficial su renovación junto a la de tres compañeras: Alicia González, Sheyla Gutiérrez y Gloria Rodríguez. Cuatro ciclistas jóvenes y de contrastada calidad.

«La renovación de estas cuatro corredoras supone mantener la columna vertebral de este equipo, algo muy importante para nosotros», ha señalado Sebastián Unzué, manager del equipo femenino de Movistar Team. «Lourdes, Gloria y Alicia han estado con nosotros desde que este proyecto echó a andar y su continuidad es la respuesta al gran trabajo y progresión que han protagonizado en estos últimos dos años». Con la presencia de Sheyla, Movistar sigue apostando por «un tipo de corredora diferente al perfil habitual en España, especial, destinada a liderar al grupo en las clásicas del Norte, carreras que vive con pasión y donde a buen seguro le veremos luchando por éxitos en los próximos años», explicó Unzué.

En el caso de Oyarbide, quien había recibido «otras ofertas» tal y como reconoció a EL CORREO hace unas semanas, su prioridad siempre ha sido continuar en el equipo que le permitió dar el paso al profesionalismo en 2018, cuando meses antes meditaba ya abandonar el ciclismo y centrarse en el mundo laboral como ingeniera, formación académica que supo compatibilizar con su afición por la bicicleta.

El 2019 ha sido el año de sus éxitos, con el campeonato de España en ruta, el subcampeonato de contrarreloj, la victoria en una etapa de la Vuelta a Burgos y el tercer puesto en la general de la Vuelta a Turingia en Alemania, o la sexta posición en la Clásica de San Sebastián. Con más de 20.000 kilómetros en sus piernas, viene de notar el abultado número de carreras en el Europeo de Alkmaar, con el puesto 28 en la contrarreloj. «Mi peor crono en mucho tiempo. Qué poco rodadora me he sentido. No siempre salen bien las cosas», reconoció en su cuenta de twitter. Tampoco salió mejor la prueba en línea en la que acabó en el puesto 58, a más de seis minutos de la vencedora, la holandesa Amy Pieters.

Tercer año en la élite

Movistar Team se asegura la columna vertebral de su tercer proyecto femenino en la élite. Además de Oyarbide, la murciana Gloria Rodríguez es una experimentada rodadora, subcampeona de España en 2018, así como bronce contrarreloj en 2019. Alicia González, joven asturiana de 24 años, fue podio de «las telefónicas» en la primera carrera que disputaron de manera oficial, la Setmana Valenciana 2018. Ambas constituyen un ejemplo de voluntad de sacrificio y trabajo por las compañeras. Sheyla Gutiérrez, por su parte, es una de las líderes, por su contrastada calidad en las clásicas, su rapidez y su calidad. La campeona de España de contrarreloj fue la mejor española en el Europeo tras concluir en decimosegundo lugar, a menos de un minuto de la vencedora.

La renovación por dos temporadas, confirma que el proyecto femenino Movistar se consolida y que la apuesta permitirá trabajar a un grupo homogéneo de ciclistas que aspiran a más éxitos en el pelotón internacional.