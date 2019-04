Atletismo «He hecho mi trabajo en Hamburgo y ahora debe valorarlo la federación» La alavesa Elena Loyo entra exhausta en la línea de meta de Hamburgo. / @AlimcoRunFiz Elena Loyo. Atleta La deportista alavesa se queda a sólo 14 segundos de la mínima para disputar el Mundial de maratón de Doha en septiembre OLGA JIMÉNEZ Lunes, 29 abril 2019, 10:49

Elena Loyo concluyó séptima en la general y primera española, a tan sólo 14 segundos de la mínima exigida por la Federación Española de Atletismo para acudir al Mundial de maratón que se disputará en Doha en el mes de septiembre. La alavesa completó los 42 kilómetros de Hamburgo en 2:31:14, bajo una fina lluvia que fue un hándicap para todos los atletas. Eso supone la mejor marca personal, ya que partía con el 2:33:20 logrado en 2018 en Milán, además de récord de Euskadi y séptimo puesto en la prueba alemana, por delante de corredoras con más renombre y mejores marcas como la campeona de España de maratón Marta Esteban, que concluyó en 2:34, o Azucena Díaz, con 2:42.

Loyo cerró de la mejor manera el cuarto maratón en su palmarés personal, con excelentes sensaciones y estableciendo una táctica de carrera perfecta. Desde el kilómetro 27 corrió sola, pero en cada paso, desde el kilómetro 5, la de Murguía fue marcando registros cercanos a las 2 horas y 30 minutos. Quizás un repecho en el kilómetro 41 le hizo perder esos segundos que dejan la pelota ahora en el tejado de la federación española para decidir si estará en la cita mundialista que se celebrará en Catar. 14 segundos le separan del objetivo.

-¿Satisfecha con el tiempo que ha logrado en Hamburgo?

-Creo que no me puedo quejar. Teniendo en cuenta que tuvimos que correr con lluvia durante todo el maratón y que eso afecta muscularmente, es un buen tiempo que mejora en dos minutos mi marca personal que tenía en 2:33:20 y es nuevo récord de Euskadi. Además, la primera española por delante de atletas que tenían 2:30 de marca personal y la séptima en la general. Es para estar muy contenta. He hecho mi trabajo y encima con unas condiciones que no eran muy óptimas para correr.

-¿Qué era lo que más temía?

-Sobre todo, cómo iba a responder muscularmente con la lluvia. Pero mira, a partir del kilómetro 27 he ido sola y en el 41 he superado una cuesta en la que me he sentido bien. Sinceramente, he pesando en el muro del 30, pero no ha ocurrido nada. También es cierto que a medida que corres maratones, vas adquiriendo más experiencia para saber regularte. He sabido mantener un ritmo bastante constante, aunque iba notando la fatiga de forma progresiva. Me he guiado por sensaciones, porque ni siquiera he mirado al reloj. De inicio no me cogió bien el GPS y no tenía referencias de tiempos.

-Ha decidido ser valiente tras ir de inicio en el grupo de Marta Esteban como tenía planeado.

-En un maratón tienes mucho tiempo para tomar decisiones. De inicio, he ido en el grupo que me parecía coherente. Hasta el kilómetro 17 he corrido con Marta Esteban que llevaba una liebre. Sabía que querrían ir en torno a un tiempo de 2:30. Pero ha habido un momento en que parecía que me sentía mejor y ella pedía ir más despacio y ahí he tomado la decisión, quizás arriesgada pero valiente, de irme con otro grupo de 3 o 4 chicos que llevaban más ritmo. Por delante, tenía una atleta alemana que me llevaba unos 300 metros y ahí no he querido forzar más porque no sabía cómo me iba a enfrentar a los últimos kilómetros por el tema de la lluvia. Era un dilema y por eso he sido más conservadora. Pero no ha ido nada mal.

Un contexto de dificultades

-Cuando se propone algo es raro que falle, ¿por qué es tan fiable?

-Bueno, en carrera me sentía fuerte. Lo de la fiabilidad viene precedido de trabajo y mucha preparación. Había entrenado mucho y con buenas sensaciones. Si la climatología hubiese sido más favorable, habría estado en disposición de lograr la mínima de 2:31.

-Se ha quedado a 14 segundos de la mínima exigida para participar el Mundial de Doha. ¿Eso que significa?

-Ya veremos lo que decide al final la federación. Creo que el haber hecho primera española, por delante de dos atletas como Azucena Díaz y Marta Esteban que tenían mucho mejor marca que yo y que van a optar también por estar en Doha, sin olvidar las condiciones en las que hemos corrido, le da un mayor valor a la marca conseguida. Son 14 segundos, pero dentro de un contexto de dificultades. Que lo valoren ellos. Yo lo que tenía que decir, lo he dejado hecho con la marca y el buen resultado.

-¿Se plantea disputar otro maratón para rebajar este tiempo?

-No, no. Para nada. Creo que sería una locura. El trabajo ya está hecho. Si no hubiese podido acabar la carrera de Hamburgo, quizás sí me lo plantearía. Pero con este tiempo, a solo 14 segundos, no. Repito que la última decisión la tiene ahora la federación. Estoy muy tranquila porque siento que lo he hecho bien.