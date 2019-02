Elena Loyo: «El reto del grupo en el Europeo es estar de nuevo en el podio» Elena Loyo, en una prueba celebrada en Vitoria. / Igor Martín Atleta del BM Bilbao La alavesa prosigue con su crecimiento como atleta en un invierno donde ha formado parte de la selección nacional en el Europeo individual IGOR BARCIA Sábado, 2 febrero 2019, 02:52

Es la gran sorpresa de la temporada invernal. Y no porque su trayectoria reciente no estuviera plagada de buenos resultados. Pero Elena Loyo ha demostrado que también es capaz de rendir sobre la hierba y el barro, un rendimiento que la llevó primero al Europeo individual y ahora a ser una de las principales bazas del BM Bilbao en Albufeira.

- ¿Cómo afronta este Europeo?

- A nivel personal es mi estreno en esta competición, no había tenido la oportunidad de haberla disputado antes y me hace mucha ilusión poder hacerla y pelear por un buen resultado. Tenemos una formación fuerte, con Trihas Gebre como principal baza y el resto de atletas estamos en un nivel parejo.

- ¿El objetivo es el podio?

- Sí, desde luego, el equipo lleva ya años entre las mejores, siendo subcampeonas, y vamos a Albufeira con ese objetivo, de estar muy concentradas para volver a estar ahí.

- A nivel personal está siendo un invierno fantástico. ¿Se lo esperaba?

- Está siendo de mucha sorpresa, estoy muy contenta. Se ve que el trabajo ha ido saliendo. Y sobre todo estoy muy contenta porque estoy disfrutando en las competiciones.

- En una reciente conversación tras el Cross de Zornotza, donde fue segunda, decía que ahora tiene más confianza en el campo a través.

- Sí, me faltaba mucha confianza, afrontaba los crosses con ese complejo de creer que no estaba adaptada y esa falta de seguridad se traducía en los resultados. No me acostumbraba al terreno. Pero esta temporada la he afrontado con la mentalidad de intentarlo, de pelear por estar ahí, de tratar de darlo todo y de ver dónde lograba estar, y todo ello sin presionarme. La cabeza es fundamental en nuestro deporte.

- ¿Su tercera plaza en Soria fue el cambio definitivo?

- Bueno, ya en el Cross de Atapuerca, el que inicia la temporada y donde hay un gran nivel, me vi con otra mentalidad. No tuve el problema con el terreno del año anterior, me vi con las mejores españolas y me vino muy bien para creérmelo. Y es cierto que en Soria, la siguiente carrera, fue la confirmación. Salí muy relajada, me centré mucho en la carrera, y cuando me vi delante me fui animando y terminé tercera y primera española, algo que solo lo había imaginado en sueños.

- ¿Y cómo está viviendo y asimilando estos resultados?

- Cuando crucé la línea de meta de Soria y subí al podio era como '¿realmente ha pasado ésto o ahora me voy a despertar?'. Pero es lo que te decía, ahora tengo otra confianza a la hora de competir, ya no me hago pequeña a la hora de medirme a otras atletas que me imponían respeto.

- Si le dicen hace diez años que iba a estar en un Europeo de maratón, en un Europeo de cross...

- Bueno, incluso si me dicen hace cinco... pero he llegado tarde al atletismo y tengo que aprender rápido y seguir creciendo y mejorando.

- ¿Eso le hace vivir las carreras con más intensidad que otras atletas que llevan toda la vida en este deporte?

- Sí, claro, cada experiencia me llena muchísimo y lo que intento es disfrutar de cada una, es diferente a atletas que llevan toda la vida en esto y que quizá no lo valoren o no le den la misma importancia que yo.