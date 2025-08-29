Los mejores portátiles del momento para trabajar o estudiar

Redacción De Tiendas Viernes, 29 de agosto 2025, 07:25 Compartir

La variedad de portátiles disponibles hoy en día responde a las necesidades de quienes buscan un equipo versátil para el día a día, tanto en el ámbito académico como profesional. Modelos con pantallas de alta resolución y tecnología OLED ofrecen imágenes vibrantes y una experiencia visual cómoda para largas jornadas de trabajo o estudio. La presencia de procesadores de última generación, como los Intel Core Ultra o AMD Ryzen, permite ejecutar tareas exigentes con fluidez, desde la edición de vídeo hasta el uso de software especializado o videojuegos.

En este ranking se encuentran opciones que van desde convertibles táctiles para quienes valoran la flexibilidad, hasta portátiles ultraligeros pensados para quienes priorizan la portabilidad. También hay modelos gaming con pantallas de alta frecuencia de refresco y tarjetas gráficas dedicadas, ideales para quienes buscan rendimiento gráfico superior. La elección adecuada depende del uso que se le vaya a dar y de las preferencias en tamaño, potencia y autonomía.

PORTÁTIL VIVOBOOK DE ASUS

Gracias a su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, el ASUS Vivobook 15 ofrece imágenes nítidas y un espacio de trabajo cómodo para tareas diarias. Su diseño ligero y la bisagra de 180° facilitan el uso en cualquier entorno, mientras que el teclado QWERTY español incluye teclado numérico para una escritura más rápida.

El procesador Intel Core i5 de última generación, junto con 16GB de RAM y un SSD de 512GB, garantiza rapidez al abrir programas y trabajar con archivos grandes.

ASUS ZENBOOK LAPTOP

Gracias a su pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución WQXGA+ y 120Hz, el ASUS Zenbook 14 destaca por ofrecer imágenes nítidas y colores intensos en un formato compacto y elegante. Su chasis metálico azul y el peso ligero facilitan el transporte diario, mientras que el teclado retroiluminado añade comodidad en cualquier entorno.

El procesador Intel Core Ultra 9, junto a 32GB de RAM y 1TB SSD, garantiza fluidez incluso en tareas exigentes como edición gráfica o multitarea avanzada.

PORTÁTIL IDEAPAD SLIM DE LENOVO

Con una pantalla WUXGA de 16 pulgadas y diseño robusto, el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 destaca por su equilibrio entre tamaño y portabilidad. Equipado con procesador Intel Core i7, 32 GB de RAM y 1 TB SSD, ofrece un rendimiento rápido incluso en tareas exigentes como edición de vídeo o multitarea intensiva.

La batería de larga duración y la carga rápida permiten trabajar o estudiar sin preocuparse por el enchufe. Su conectividad avanzada facilita la transferencia de archivos y el uso de periféricos.

PORTÁTIL CON IA DE LENOVO

El Lenovo LOQ Gen 9 ofrece una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con 144 Hz de refresco, brindando imágenes fluidas y brillantes. Su procesador AMD Ryzen 7 y 24 GB de RAM permiten ejecutar juegos y tareas exigentes sin esfuerzo, mientras que la gráfica NVIDIA RTX 4050 aporta un rendimiento gráfico notable.

La inteligencia artificial optimiza el sistema en tiempo real, mejorando la experiencia de juego y la eficiencia térmica.

ASUS VIVOBOOK S LAPTOP

Gracias a su pantalla OLED WUXGA de 14 pulgadas, el ASUS VivoBook S 14 ofrece una experiencia visual nítida y colores vivos en un formato compacto y ligero. Su procesador Intel Core Ultra 7, junto con 16GB de RAM y 1TB SSD, garantiza fluidez y rapidez al manejar tareas exigentes o creativas desde cualquier lugar.

La ligereza del equipo, apenas 1,4 kg, permite transportarlo cómodamente para estudiar, teletrabajar o disfrutar de ocio digital. Su teclado retroiluminado y Windows 11 Home facilitan el uso diario.

PORTÁTIL CON WINDOWS 11 DE HP

El HP 15-fd0186ns combina pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y teclado numérico en un formato ligero. El procesador Intel N100, junto con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento, permite navegar, gestionar documentos y videollamadas con fluidez.

Incluye Windows 11 y una suscripción a Microsoft 365 Personal durante 12 meses, ofreciendo acceso a aplicaciones esenciales y 1 TB de almacenamiento en la nube.

LENOVO IDEAPAD SLIM

Gracias a su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y biseles estrechos, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 proporciona una visualización nítida y cómoda en un formato ligero. Su procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, junto a 16 GB de RAM y 512 GB SSD, garantiza fluidez al gestionar tareas diarias y multitarea exigente.

La batería de 47 Wh con carga rápida permite seguir trabajando o estudiando durante horas, incluso con poco tiempo para recargar. Su diseño resistente a golpes y polvo, junto con conectividad Wi-Fi 6 y puertos versátiles, lo convierten en un portátil fiable para usuarios que buscan movilidad sin sacrificar rendimiento.

PORTÁTIL VERSÁTIL HP PARA EL DÍA A DÍA

Con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, este portátil HP combina un formato clásico con componentes modernos. El procesador Intel Core i5 y los 16 GB de RAM permiten ejecutar varias aplicaciones a la vez y trabajar con archivos pesados sin ralentizaciones. El almacenamiento SSD de 512 GB ofrece rapidez al iniciar el sistema y acceder a documentos.

La ausencia de sistema operativo permite personalizar la configuración desde el primer momento, adaptándose a distintas necesidades. Su teclado QWERTY español con teclado numérico facilita la escritura y la gestión de datos, convirtiéndolo en una opción práctica para usuarios que buscan productividad diaria en un equipo fiable y ligero.

PORTÁTIL CONVERTIBLE LENOVO IDEAPAD FLEX

Diseñado para quienes buscan flexibilidad, el Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 8 destaca como portátil convertible con pantalla táctil de 14 pulgadas WUXGA. Su bisagra robusta permite girar el dispositivo para adaptarse a diferentes modos de uso, ya sea para escribir, dibujar o disfrutar de contenido multimedia.

El procesador AMD Ryzen 7 y los 16 GB de RAM aseguran fluidez en la multitarea, mientras que el almacenamiento SSD de 512 GB ofrece rapidez al gestionar archivos. La batería con carga rápida y la conectividad Wi-Fi 6 lo hacen ideal para estudiar, teletrabajar o crear sin interrupciones en cualquier lugar.