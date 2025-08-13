El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión.

Imagen generada con IA

Tecnología

Apple AirPods Pro 2ª Generación, los mejores auriculares Inalámbricos

Los Apple AirPods Pro 2ª Generación ofrecen una integración impecable con dispositivos Apple, combinando cancelación activa de ruido avanzada y comodidad para un uso diario sin complicaciones.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:02

La competencia en el segmento de los auriculares inalámbricos se ha vuelto cada vez más exigente, y los Apple AirPods Pro 2ª Generación destacan por su integración perfecta con el ecosistema Apple y su avanzada tecnología de cancelación activa de ruido. Equipados con el nuevo chip H2, estos auriculares ofrecen una experiencia de sonido envolvente gracias al audio espacial personalizado y la adaptación dinámica del sonido. La resistencia al polvo, sudor y agua con certificación IP54 los convierte en una opción fiable tanto para el día a día como para sesiones deportivas intensas.

Uno de los grandes diferenciales de los Apple AirPods Pro 2ª Generación es la autonomía total de hasta 30 horas gracias al estuche de carga, junto con una recarga rápida que permite disfrutar de varias horas de música en pocos minutos. Además, su sistema de control táctil permite ajustar el volumen y gestionar la reproducción sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Los usuarios valoran especialmente la comodidad de uso prolongado y la facilidad para localizar los auriculares mediante la app Buscar, algo especialmente útil para quienes tienden a extraviar sus dispositivos pequeños. Estas características, junto con su compatibilidad nativa con Siri y la calidad de llamadas mejorada, refuerzan su posición como una de las mejores opciones para quienes buscan auriculares premium compatibles con iPhone, iPad y Mac.

 

Al analizar los Apple AirPods Pro 2ª Generación frente a sus principales competidores, es clave destacar tanto sus puntos fuertes como los aspectos mejorables, siempre en relación con las alternativas del mercado como los Sony WF-1000XM4.

Entre las ventajas más notables, sobresale la integración total con dispositivos Apple, lo que facilita un emparejamiento instantáneo, el uso de Siri y la gestión desde cualquier dispositivo iOS o Mac. La cancelación activa de ruido es uno de sus mayores atractivos, especialmente valorada por quienes viajan o trabajan en entornos ruidosos, y su sistema de audio espacial personalizado ofrece una experiencia inmersiva difícil de igualar para usuarios del ecosistema Apple. Además, la comodidad y ligereza de los auriculares, unida a la resistencia IP54, los hace ideales para el uso diario y actividades deportivas. Otro punto a favor es la autonomía total de 30 horas con el estuche de carga, superando a muchos rivales en tiempo de uso acumulado.

Apple AirPods Pro 2 Auriculares inalámbricos, Auriculares Bluetooth, cancelación Activa de Ruido, Audífono, Modo Sonido Ambiente, Audio Espacial Personalizado, Sonido de Alta fidelidad, Carga USB C

Comprar en Amazon

