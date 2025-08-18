En agosto vuelve al fútbol en 4K: Samsung te lo pone en bandeja con su nueva promo

Samsung.com está más que decidido a dar por comenzada la temporada con una nueva promoción para refrescarte los bolsillos este verano. ¡Con estos descuentos no te vas a quedar fuera de juego!

Eso sí, como ya sabrás, estas promociones exclusivas están disponibles sólo por tiempo limitado. Y con ésta no han hecho una excepción: sólo tienes esta semana para aprovechar estos descuentos en televisores.

Y ahora que ya sabes esto, te cuento la siguiente parte: vas a poder ahorrar en la compra de tu nuevo televisor un buen pico.

Todos los modelos de la promoción tienen una increíble rebaja y además, incluyen descuentos adicionales como: un 10% con código APP10, descuento directo de 100€ si pagas por BIZUM y, por supuesto, los beneficios del programa Entrega y Estrena.

Aquí tienes algunos de los modelos con descuentos más impactantes de la promoción. Así que toma bien las medidas, visualízalo y plántalo en tu salón al mejor precio.

TV 77« OLED S95F 4K

Arranca la temporada 2025/26 con las 77'' de este televisor OLED que destaca por su tecnología de imagen capaz de conseguir negros puros, con un contraste infinito y un tiempo de respuesta más rápido. Una elección ideal no sólo para el fútbol, sino también para cine e incluso gaming.

Su precio original era de 4.399€, pero con esta nueva promoción se te queda en 2.879,10€. Todo esto es posible gracias al descuento exclusivo de Samsung.com, más el 10% usando el código APP10 y los 100€ adicionales del programa Entrega y Estrena.

TV 65« Neo QLED QN80F 4K

En este modelo, la tecnología de Samsung lleva al extremo los paneles LED con Quantum Dots y mini LED, consiguiendo un contraste y profundidad de color que se acerca al OLED, pero con aún más brillo y una vida mucho más larga.

¿Y todo esto por cuánto? Su precio original era de 1.799€, pero sumando todas las capas de descuento se queda en sólo 899,10€. ¡Rebaja histórica!

TV LS03F 65« The Frame 4K

Para los que buscan más que una tele y saben que ésta puede ser el centro de un salón, aquí tenéis este modelo de la línea The Frame, con un diseño que cautivará a los amantes del aesthetic.

Esta Smart TV costaba 1.999€, pero si ahora le sumas los 200€ de descuento directo del programa Entrega y Estrena, más el código exclusivo APP10, sin olvidar el ofertón de esta promo veraniega, se te queda en sólo 1.169,10€.

TV LS03F 85« The Frame Pro 4K

Y si te gusta The Frame pero quieres ir un paso más allá, ahora puedes tirar la casa por la ventana gracias a esta promoción de Samsung, que te la deja ahora a sólo 3.041,10€. ¡Ojo, que te estás ahorrando más de 1.600€ si aplicas todas las capas de descuento!

TV 50« QLED QEF1 4K

Aquí tienes el televisor con mejor relación calidad-precio de la promo. Panel QLED de 50'', ideal para espacios reducidos, con Quantum Dots para colores más definidos y una iluminación más precisa. Aprovecha este formato para tener otra tele en casa dónde prefieras.

El precio original era de 699€, pero ahora, con el ofertón de esta promo de agosto de Samsung, lo tienes a sólo 449,10€.

TV 65« QLED Q8F 4K

Panel 65'' QLED 4K con gran diagonal y Quantum Dots con el 100% del color a cualquier nivel de brillo. Esto es lo que pide la nueva temporada liguera para disfrutarla a tope.

Su precio original era de 1.299€, pero con la rebaja y el código APP10, se queda en 656,10€. ¡Que no se te escape, que está casi a mitad de precio!

TV S85D OLED 77» 4K

Para acabar, aquí tienes esta súper tele con panel OLED de 77'' para disfrutar del deporte, el cine y los videojuegos como nunca antes gracias a su tiempo de respuesta más rápido, contraste infinito y negros puros. Y ojito, que también cuenta con OLED HDR y hasta 120 Hz.

El precio de esta tele era de 3.399€, sin embargo ahora la puedes comprar, ojo al dato, por 1.259,10€. Este precio final es el resultado de todas las capas de descuento que te ofrece Samsung, con las que podrás ahorrarte más de 2.000€. Por si aún tenías dudas.

Todos estos televisores están ahora mismo con precios mínimos históricos y disponibles en varios tamaños para que elijas el que más te convenga. Y no olvides que si tienes dudas, tendrás toda la información disponible, como siempre, en Samsung.com.

