Por 20€ puedes dejar de preocuparte por la batería del móvil con esta powerbank que tiene descuento limitado

Compacta y ultra fina, así es esta powerbank que tiene toda la capacidad que necesitas ocupando el menor espacio. Y es que cuenta con nada menos que 10000 mAh para que te despreocupes por completo de tener tu móvil con batería. Ya sea porque has decidido irte de viaje o porque ha surgido un imprevisto con el apagón general en España de hace una semana, esta batería externa es la opción de compra inteligente.

Y si no, que se lo digan a los más de 64.000 usuarios que ya han dejado su reseña. Además, la nota general es de 4.3/5 estrellas. Una puntuación llamativamente alta para un producto tan terriblemente solicitado. Eso sí, deja bastante claro que lo que es funcionar, funciona, pero… ¿Qué es lo que la diferencia de otras powerbanks?

Apuesta por INIU y siempre estarás conectado

Lo primero que llamará tu atención es su diseño ultrafino. Y es que no se ha ganado el título de la powerbank más ligera y fina del mercado. La podrás llevar cómodamente en el bolsillo gracias a que no mide más que 1,5 cm de ancho.

Al final, lo que mayoría de nosotros buscamos en este tipo de dispositivos es que no nos de pereza usarlos o llevarlos con nosotros a cualquier parte y, desde luego, esta powerbank no te deja excusa posible para no tenerla a mano.

Además, con sus 10.000 mAh podrás cargar por completo cualquier dispositivo hasta 3 veces sin necesidad de recargar. Ya sea porque has querido montar una ruta de senderismo y conectar con la naturaleza unos días o, sencillamente, estás en la oficina y se te ha olvidado cargar tu móvil antes de salir, esta batería externa es tu salvavida para estar siempre comunicado. Y ojo, que no sólo carga dispositivos móviles como iPhones o los últimos modelos de Samsung

La powerbank de INIU dispone de puertos USB-C para que puedas cargar desde tablets, relojes inteligentes, auriculares o tu mando de PlayStation, hasta fuentes de luz portátiles y otros dispositivos.

Podrás cargar en tan sólo 1 hora, gracias a contar con carga rápida, tu smartphone y, si tienes poco tiempo, conectar hasta 3 dispositivos de manera simultánea.

Consíguela ahora en Amazon y aprovecha su 26% de descuento

Las reseñas de los usuarios lo dejan claro: «Esta batería portátil ha superado todas mis expectativas y se ha convertido en un accesorio indispensable para mi día a día.» «Sin duda un producto esencial.» Pero las que de verdad llaman la atención, son los que saben cómo venderte algo que les funciona, como este usuario que utiliza este clásico slogan «Buena, bonita y barata».

Y sí, barata está porque ahora mismo tiene un precio de 19,99€ en Amazon. Una oportunidad estupenda para acostumbrarte a tener tus dispositivos siempre cargados y listos para cualquier circunstancia. ¡Qué no se te escape!

