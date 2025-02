Regala amor con un bocado dulce: no te pierdas estos moldes para hacer bombones en casa

Esta idea de hacer tus propios bombones no se me ha ocurrido a mí, más bien la he importado de un país que me encanta: Japón. ¿Sabías que el día de San Valentín es casi obligatorio regalar chocolate? Pues sí, el día 14 de febrero, todas las japonesas, y ojo que esta anotación es importante, compran y preparan chocolates para regalar no sólo a su pareja, sino también para otras personas importantes en su vida. Desde sus mejores amigos a sus compañeros de trabajo.

Eso sí, a los hombres les tocará devolver ese gesto de amor en forma de chocolate, en este caso blanco, justo un mes después. A este día, se le conoce como el White Day y es ahí donde ellos también tienen que sacar su vena más creativa para hacer ricos bombones o, incluso, currarse un regalo de lo más romántico.

Y ahora que te he contado una curiosidad antes del día de San Valentín, te voy a dar unas ideas rápidas y sencillas para que te animes a preparar tus propios bombones. ¡Toma nota!

CÓMO PREPARAR BOMBONES PARA SAN VALENTÍN

Lo primero que necesitas es tener a mano todos los utensilios de cocina necesarios:

Un cazo | Una manga pastelera o un cuentagotas | Moldes para chocolate | Una rejilla de repostería

Evidentemente, lo siguiente son los ingredientes. El principal será el chocolate de repostería para fundir y luego, puedes añadirle otros ingredientes al gusto: desde frutos secos, frutas confitadas o terminar de darles un toque especial añadiendo un poco de miel o aceites saborizantes. Te recomiendo el de naranja, una fruta que siempre casa perfectamente con el chocolate.

LOS PASOS A SEGUIR NO TIENEN NINGUNA COMPLICACIÓN:

1.- Llena de agua el cazo que vayas a utilizar más o menos hasta la mitad para poder fundir el chocolate al baño maría.

2.- Una vez fundido añádele los ingredientes en formato líquido que hayas elegido. Como los aceites, la miel o cualquier otro elemento que ligue con el chocolate

3.- A continuación, ten a mano el molde de bombones que vayas a utilizar y, si te apetece, vierte un poco de chocolate en ellos y rellénalos al gusto. Ya sean sólo con el chocolate o añadiendo más ingredientes, asegúrate de cubrirlos por completo. Para este paso, aunque puedes hacerlo haciendo uso de una cuchara, te recomiendo que los rellenes o bien con una manga pastelera o con un cuentagotas. De esta forma, no desperdicias tu mezcla de chocolate casera.

4.- Coloca el molde sobre una rejilla y deja que se enfríen de manera natural hasta que el chocolate se solidifique.

5.- Como toque final, una vez estén fuera del molde, puedes decorarlos con toppings o cualquier otra idea creativa que tengas en mente.

6.- Para terminar, no olvides tampoco que la presentación es muy importante, así que envuelves y mételos en una cajita o bolsita de lo más romántico para convertirlos en ese detalle especial que buscas para este día.

¿Y lo mejor? Que es un regalo barato, que apenas te requiere tiempo y que puede convertirse en una tradición que compartir con tu familia y amigos.

¿Te animas a hacer bombones caseros para este Día de los Enamorados? Pues aquí te dejo unos moldes super cuquis que podrás encontrar en Amazon.

