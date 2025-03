Se merece esto y mucho más: regalos para el día del padre de más de 100 euros

¿Buscas un regalo con el que dejarle sin habla? Muchas veces no es sólo el precio, es saber reconocer la calidad o la originalidad del regalo. Además, no olvides que los padres suelen ser personas prácticas pero antojadizas así que… ¿Por qué no currarte la elección de su regalo para este año?

Échales un vistazo a estos artículos pensados para todo tipo de papás. ¿Quién sabe? Lo mismo aquí encuentras ese modelo de reloj inteligente que buscabas o ese regalo diferente con el sorprenderle este próximo 19 de marzo.

Newsletter

RELOJ INTELIGENTE HUAWEI WATCH FIT 3

Ampliar

Este reloj exclusivo de Amazon vuelve a contar con un descuento del 19% para que te decidas a hacerte con él por 129€. Un precio redondo para un reloj con pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas. Tu padre podrá empezar a controlar mejor su rutina diaria y, por supuesto, aprender a cuidarse un poco más gracias a su gestión integral de la forma física. Con él no sólo podrá controlar su calidad de sueño, las calorías perdidas o su frecuencia cardíaca, también podrá probar sus más de 100 modos de entrenamiento.

BANCO DE MUSCULACIÓN DE ISE

Ampliar

Para complementar el reloj también puedes animarte a regalarle este banco de ejercicio multifuncional que se monta muy fácilmente y podrá utilizarlo para hacer sus rutinas de entrenamiento. Sirve para fortalecer todas las partes del cuerpo y cuenta con diseño compacto y robusto para la monte y desmonte las veces que quiera. Tiene un precio de 169,99€ y es uno de los modelos más vendidos de Amazon.

TIRADOR DE CERVEZA DE CECOTEC

Ampliar

Y aunque no vaya muy acorde con el modo de vida sano, tampoco se debe renunciar a disfrutar de las otras cosas que nos gustan. Seguro que a tu padre le encanta este detallazo en forma de tirador de cerveza para ponerse la cantidad de espuma que quiera con cada cerveza. Su precio es de 139€ y los usuarios que se han hecho con ella hablan muy bien de su relación calidad-precio. Un regalo original que va un paso más allá del clásico kit de preparación de cerveza.

TOCADISCOS CON CORREA DE ALTA FIDELIDAD DE SEEYING

Ampliar

Podrá acompañar su cerveza o su copa de vino para celebrar su día y que vuelva a sonar uno de sus temas favoritos con el sonido de siempre con este tocadiscos de diseño compacto y super elegante. Un regalazo para los amantes de la música y una forma estupenda de recordar buenos momentos y crear nuevos. Su precio es de 179€.

KARAOKE CON 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE GREEN KEEPER

Ampliar

Para seguir con la música y la fiesta, quizás quieras sorprenderle este año con este Karaoke profesional ideal para celebrar y cantar por todo lo alto tanto dentro como fuera de casa. Cuenta con múltiples conexiones y sonido envolvente para que desafine tanto como quiera o demuestre sus dotes para el canto durante sus más de 6 horas de autonomía. Lo tienes en Amazon por 109,99€.

MINI DRON DJI NEO

Ampliar

¿Te apetece salirte un poco de los clásicos regalos para el Día del Padre? Pues aquí te traigo el Ferrari de los drones con tamaño reducido para que se anime a utilizarlo siempre que quiera. Podrá grabar en 4K todas sus salidas y aprender a manejarlo fácilmente. Este modelo despega y aterriza en la mano para conseguir vídeos con un acabado profesional. No por nada es el número 1 en ventas de Amazon. Su precio es de 199€.

NUEVO KINDLE PAPERWHITE DE AMAZON

Ampliar

Fomenta que no deje el buen hábito de leer cada día, con este nuevo modelo de Kindle que está disponible en Amazon en 3 colores y a un precio de 169€. Tiene una pantalla con un mayor contraste para que pueda leer cómodamente. Además, tiene una autonomía de hasta 12 semanas y regula el tono de la luz para que pueda leer desde el ángulo que prefiera.

TABLET DE 11" REDMI PAD SE DE XIAOMI

Ampliar

También puedes apostar por regalarle una Tablet donde leer y estar atento a sus redes y otras aficiones en pantalla grande. Este modelo sigue rompiendo récords en venta y tiene ahora un descuento del 25% para dejarla sólo a 149,99€. Muchas veces no es mala idea desconectar un poco del móvil y ver contenido en alta resolución desde la cama o entre viajes al trabajo. Este modelo cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, batería de larga duración y altavoces estéreo.

SMARTPHONE REDMI NOTE 14 DE XIAOMI

Ampliar

¿Tú padre aún no se ha separado de su viejo móvil? Pues anímale a modernizarse con este móvil super completo para que dé el salto a la funcionalidad de los smartphones por 168,80€. Los cambios siempre son un proceso largo, pero este modelo tiene todo lo necesario para que lo pille a la primera.

TELEVISOR QLED DE 40" DE TD SYSTEMS

Ampliar

Para acabar, aquí tienes este televisor ideal para poner en el dormitorio o en la salita para que vea sus programas favoritos. Tiene una buena resolución, es compatible con sus plataformas de streaming preferidas y, por supuesto, es muy fácil de sintonizar. Tiene un precio de 199,89€ y puede ser la apuesta ganadora de este Día del Padre.