Desde kits de higiene a ropita: No te pierdas estas ideas de regalo para bebés

No te pierdas esta selección de regalos para los bebés. Se incluyen pijamas de algodón suave, conjuntos de tejidos transpirables que permiten una adecuada circulación del aire y regulan la temperatura corporal del bebé o kits de higiene.

PIJAMAS PARA BEBÉ DE SIMPLE JOYS BY CARTER'S

Los pijamas Sleep and Play de Simple Joys by Carter's están hechos de algodón, cuentan con una cremallera frontal y puños plegables en tallas de recién nacido. El algodón es adecuado para la piel sensible del bebé, la cremallera frontal permite cambios rápidos, y los puños plegables se adaptan al crecimiento del recién nacido.

CONJUNTO DE ROPA PARA BEBÉ NIÑA DE ABOHU

Confeccionado con materiales ultrasuaves y transpirables, el conjunto de ropa para bebé niña ABOHU incluye un mono de manga larga con volantes y un pantalón floral. Diseñado para ofrecer comodidad y libertad de movimiento, también incluye una diadema y un cinturón a juego. Cuenta con broches sin níquel y cintura elástica para facilitar el cambio de ropa.

VESTIDO DE ENCAJE PARA BEBÉ LZH

Confeccionado en encaje de alta calidad y forro de algodón suave, el vestido LZH destaca por su diseño elegante con lazo grande, cierre trasero con cremallera y detalles de volantes. El tejido transpirable y el acabado delicado aportan comodidad y un aspecto refinado, mientras que la diadema incluida completa el conjunto con un toque distintivo y armonioso.

SET DE CUIDADO DEL BEBÉ LICTIN

El set de cuidado del bebé Lictin incluye 12 piezas: cortaúñas, aspirador nasal, cepillo, peine y otros accesorios, almacenados en un estuche compacto. Está fabricado con materiales sin BPA y presenta un diseño ergonómico que mejora el manejo y la comodidad durante su uso. Su formato es portátil.

PELUCHE MUSICAL NUTRIA DE FISHER-PRICE

Diseñado con movimiento suave y sonidos relajantes, este peluche musical de Fisher-Price incorpora una textura ultrasuave y luces tenues. La función de respiración simula el ritmo humano. Ofrece más de 30 minutos de música personalizable y es lavable a máquina.

GIMNASIO MUSICAL PARA BEBÉS DE BABY EINSTEIN

El gimnasio musical Baby Einstein 4en1 incluye un piano Magic Touch, un arco de juego y siete juguetes extraíbles, con más de 70 sonidos y 25 minutos de música. Tiene un diseño versátil que permite diferentes posiciones y cuenta con una manta acolchada y accesorios multisensoriales.

SET DE HIGIENE PARA BEBÉS DE GLOSKIN

Con materiales seguros y diseño ergonómico, el set de higiene GLOSKIN reúne 13 piezas esenciales para el cuidado del bebé, como tijeras, cepillos, termómetro y aspirador nasal. Su estuche compacto facilita el almacenamiento y transporte, mientras que los bordes redondeados garantizan un uso cómodo y seguro en cada rutina de higiene infantil.

NECESER DE HIGIENE PARA BEBÉS SUAVINEX

Con materiales resistentes y diseño impermeable, el neceser de higiene para bebés de SUAVINEX reúne seis accesorios esenciales: cepillo, peine, tijeras de punta redondeada, lima, cortaúñas y cepillo dental de silicona. Su estuche rígido con cierre de cremallera permite organizar y transportar fácilmente todo lo necesario para el cuidado diario, manteniendo cada herramienta protegida y accesible.

CANASTILLA PARA BEBÉ LEVI'S

Conjunto de ropa para bebé que incluye un body con logotipo, un gorro y patucos a juego, confeccionado en suave felpa francesa que proporciona calidez y comodidad. La sudadera cuenta con una cremallera completa, lo que facilita el vestir y cambiar al bebé. Este conjunto tiene un diseño unisex.

