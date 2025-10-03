Es viernes y Amazon lo sabe: ya están aquí los mejores chollos de la semana

Con este tiempo ya empieza a apetecer café, peli y manta. Pero nosotros preferimos ir cogiendo carrerilla para la Fiesta de las Ofertas Prime de Amazon con nuestra selección semanal de chollos.

Si no es la primera vez que vienes a De Tiendas a echarles un vistazo, ya sabrás que nos gusta incluir un poco de todo para que salgas satisfecho sean cuales sean tus gustos. Y eso sí: esta vez hemos encontrado rebajas de hasta el 71%.

Empieza el fin de semana con buen pie, y date un capricho con estas selección ofertas por tiempo limitado. ¡Pilla lo que te guste y ahorra a lo grande con nuestro top 10 de chollazos en Amazon!

XIAOMI REDMI 15 DE 8+256GB

Ampliar

Casi recién salido del horno tienes ahora en Amazon la posibilidad de conseguir el nuevo Redmi 15 con pantalla inmersiva de 6,9 pulgadas y procesador Snapdragon 685. Tiene una oferta del 20% para que te lo lleves a 159,99€. Es un móvil de gama baja pero con una relación calidad-precio excelente.

PLANCHA DE PELO DE DEKURI

Ampliar

Aquí está el descuentazo en una plancha de pelo que, aunque no te suene la marca, tiene reseñas muy positivas. Ya ha vendido más de 200 unidades y la puedes conseguir por 39,98€. Con un 71% de descuento podrás estar lista para salir en minutos luciendo pelazo.

MINI ETIQUETADORA BLUETOOTH DE PHOMEMO

Ampliar

Acabo de toparme con ella y he querido compartirla contigo. Es un regalo muy original que puede ser, además de curioso, muy útil. Está con una oferta del 31% e incluye un rollo de etiquetas. Se te queda a 21,99€.

MINI BATIDORA DE H.KOENING

Ampliar

Una vida más sana no es sinónimo de una vida más cara. Atento a la rebaja del 49% en la mini batidora más vendida de Amazon. Tiene una potencia de 300W e incluye 2 botellas portátiles para que te lleves tus batidos y zumos donde quieras. Su precio es de 29,99€.

AFEITADORA ELÉCTRICA PHILIPS SERIE 5000

Ampliar

Y hablando de ventas, no te pierdas las más de 600 unidades que ha vendido esta afeitadora de esta conocida marca en sólo un mes. Funciona tanto en seco como en húmedo, cuenta con una autonomía de 50 minutos y ahora mismo tiene un descuentazo del 46%. Hazte con ella por 64,99€.

PLAYSTATION 5 CONSOLA DIGITAL MODELO SLIM

Ampliar

Adelántate a las navidades en pleno octubre y compra la deseada PS5 en su versión Slim con un 12% de descuento. Esta versión incluye, además, un mando DualSense y tiene un precio final de 394€.

TENSIÓMETRO DE A&D MEDICAL

Ampliar

Al final, todos queremos tener uno en casa. Así que, he buscado bien y he dado con este modelo que, además de ser de los mejor valorados ahora tiene una oferta del 51%. Controla tu salud y la de tu familia día a día por un precio de 21,99€.

RADIO SOLAR DE 5.000 MAH DE MESQOOL

Ampliar

Olvídate de la batería y mantente siempre conectado allá donde vayas este fin de semana con esta radio de emergencia que incluye también cargador de teléfono USB, luz de lectura y brújula. Esta radio solar gusta a grandes y a pequeños y tiene un precio ahora de sólo 31,34€.

SNACK DENTAL PEDIGREE DENTASTIX

Ampliar

A tu perrete no le hace falta ir al dentista si te animas a darle un premio como éste. Se limpiarán bien los dientes y encías masticando una de estas barritas de la conocida marca que, además de gustarles, proporciona una limpieza total. ¡Y además, mejora el aliento perruno! Su precio es de 15,02€ por el pack de 56 unidades.

CAFETERA DE'LONGHI DEDICA

Ampliar

Un cafelito mañanero para empezar con energía el día y manteniendo todo el auténtico sabor de tu espresso. Esta marca tiene ahora en Amazon este modelo de 2 tiradores y espumador de leche. Su oferta del 21% la deja en 158,99€. Con más de 42.000 reseñas, se trata de la cafetera automática más vendida de Amazon.

Temas

Amazon