¡Súbete al tren de los chollos con las mejores ofertas de la semana en Amazon!

Bye, bye, agosto. Te echaremos mucho de menos. Pero no es momento de llorar por el final del verano, sino de alegrarse porque la vuelta al cole y el regreso a la oficina te va a salir mucho más barata este año.

Y todo gracias, como siempre, a tu selección de chollazos de confianza. Esta semana te traemos un surtido de productos pensados para que la transición te resulte mucho más llevadera. ¡Porque con estos precios es imposible que no se te escape una sonrisa!

Porque sí, insistimos: tenemos descuentos de hasta el 70% y artículos de primeras marcas internacionales. Pero si algo te llama la atención no lo dejes para más adelante, que estas ofertas se las lleva el viento.

¡Ríete de la depresión postvacacional y disfruta del ahorro con lo mejorcito de esta semana en Amazon!

Pack de 8 carpetas de Exacompta 50300E

Tener todos tus documentos bien ordenados en tu vuelta al trabajo o a la universidad, sólo te va a costar 10,99€ gracias a este chollazo del 70% de Amazon.

Termo de acero inoxidable para bebés de Suavinex

Hasta 6 horas es capaz la temperatura de la comida de tu bebé este termo con capacidad de 500 ml y que además cuenta con cierre hermético. Está ahora a mitad de precio: sólo 10,99€.

Freidora de aire de 8,3L de Russell Hobbs

No ganes kilos de más y ahorra aceite en cada comida pasándote por fin a la freidora de aire con este modelo de la conocida marca Russell Hobbs, que ahora tiene un descuento del 45%. Te la llevas por 59,99€.

Cinturón para mujer de Tommy Hilfiger

Complementa tu look para esta nueva temporada de otoño-invierno con este diseño atemporal de Tommy Hilfiger, con los icónicos colores de la marca, por un precio de 27€.

Zapatillas deportivas para mujer de Tommy Hilfiger

Y para complementarlo, aquí tienes estas zapatillas que están ahora rebajadas al 35%y que están disponibles en varias tallas y en dos colores. Elige la que más te guste y hazte con ellas por sólo 71,41€.

Mini teclado para PC de Razer

Renueva tu teclado ocupando el mínimo espacio, pero sin restar funcionalidad con este modelo de Razer que está ahora a 76,99€ gracias a su Oferta Flash del 41%.

Zapatillas Crocs unisex

Si ya las conoces, es el mejor momento para hacerte con unas. Ahora te van a salir por sólo 41,99€ y están disponibles en varios colores y tallas. Llévalas todo el día y siente que vas descalzo.

Pack de 60 marcadores de Staedtler

Subraya lo importante en el color que prefieras con este pack de marcadores de tinta con base de agua que duran bastante. Su precio es de 35,96€ por su rebaja del 40%.

Barra de Sonido HW-C430 de Samsung

Si ya tienes super tele en casa, acompáñala de esta barra de sonido de Samsung de 200W y sistema Dolby Digital 2.1 que funciona con conexión Bluetooth 4.2. Ojo, que está ahora al 33%para un precio final de 89,99€.

Amazon Kindle 2024 de 16 GB

Y si tienes que desplazarte cada día y quieres ir de lo más entretenido, llévate toda tu biblioteca con este Kindle de diseño compacto, con una autonomía de hasta 6 semanas con una única carga y con pantalla de 6 pulgadas. Está ahora rebajada al 17% por 98,35€ y ha vendido más de 5000 unidades sólo durante el último mes.

