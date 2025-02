Esta mini pizarra LCD de 12 pulgadas para jugar, aprender y ahorrar papel cuesta cuesta sólo 14€

Álvaro Martí Martín Martes, 11 de febrero 2025, 09:58 Compartir

Las tablets se han convertido en los últimos años en una de las herramientas educativas más prácticas con las que cuentan tanto profesores como padres. Empleadas con supervisión y moderación, estas pantallas digitales son magníficas para que los reyes de la casa aprendan a escribir, a dibujar e incluso a hacer sus primeras sumas y restas mientras se van familiarizando con las nuevas tecnologías. Eso sí: no siempre es fácil encontrar un modelo que presente una buena relación calidad-precio y que tenga un funcionamiento accesible para el niño.

O puede que sí. He pasado un rato leyendo comentarios en Amazon y he descubierto cuál es la tabletque más recomiendan para peques de entre 4 y 12 años. Se trata de una mini pizarra de 12 pulgadas de la marca SERUW, que mientras escribo estas líneas acumula más de 4000 reseñas positivas y tiene una nota de 4,3/5 estrellas. Pero, sin duda, lo que más llama la atención (y el motivo por el que la he seleccionado para protagonizar este artículo) es que se han comprado más de 500 unidades sólo en el último mes, de manera que estamos hablando de la tablet de dibujo infantil nº 1 en ventas del famoso marketplace.

UNA PANTALLA LCD QUE PROTEGE LA VISTA

Dado que se trata de un dispositivo enfocado esencialmente al uso infantil (aunque también puede resultar muy útil como bloc de notas digital a cualquier adulto), esta mini pizarra LCD cuenta con una pantalla de luz suave y sin radiaciones nocivas, para que los peques puedan utilizarla con la máxima seguridad para sus ojos. En cualquier caso, recuerda que los expertos recomiendan hacer pausas de al menos 20 segundos cada 20 minutos para descansar la vista.

Este modelo de la marca SERUW tiene un diseño extrafino, por lo que la sensación al sostenerlo es casi la de tener un folio rígido entre los dedos, aunque aún así sigue siendo increíblemente ligero: mucho más que un smartphone de tamaño estándar.

Viene con un lápiz óptico, de tacto agradable y longitud adecuada para los niños, que permite un trazo muy fluido. El dispositivo cuenta con un botón de borrado automático en su base (identificado con un icono de papelera), así como otro en el lateral que bloquea la pantalla y guarda lo último que se haya escrito o dibujado para continuar más tarde.

Mini pizarra LCD de la marca SERUW La mini pizarra LCD de la marca SERUW funciona con pila de botón y tiene una duración 10 veces superior a la mayoría de modelos de su gama. Para que te hagas una idea, una carga completa te puede durar hasta 12 meses, o el equivalente a 1.000.000 de usos. Hay que destacar, asimismo, que se trata de una tablet waterproof y que incluye un marco de plástico azul resistente a golpes y caídas, para que no te quedes sin él al primer descuido. Comprar en Amazon por solo 13,99€

«Es una tableta de tamaño grande, cuando dibujas o escribes sale en color y hace que los niños se queden anonadados muchas horas», afirma uno de los compradores de Amazon que le ha dado 5 estrellas al producto.

Si a ti también te han convencido las virtudes de la mini pizarra LCD de 12 pulgadas de la marca SERUW, no esperes más y pídela ahora mismo por 13,99€. ¡Ya verás como no la quieren soltar!