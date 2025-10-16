Si te gusta la moda deportiva, no te pierdas estos productos rebajados

Redacción De Tiendas Jueves, 16 de octubre 2025, 09:32 Compartir

La variedad de productos deportivos disponibles incluye complementos para diferentes rutinas, ya sea en el gimnasio, en la calle o al aire libre. El catálogo incluye zapatillas que combinan materiales ligeros y resistentes, así como prendas diseñadas para favorecer la movilidad y la transpiración durante el ejercicio.

El catálogo presenta diferentes características y materiales adecuados para la práctica deportiva, asegurando que cada producto cumpla con estándares de calidad y funcionalidad. Además, la versatilidad de estos productos permite su uso en una amplia gama de actividades deportivas, desde correr y hacer yoga hasta entrenamientos de alta intensidad.

PANTALÓN CORTO DEPORTIVO DE JOMA

Con tejido ligero y tecnología Micro-Mesh, este pantalón corto deportivo de Joma proporciona ventilación constante y control de la humedad. La cintura elástica con cordón garantiza un ajuste seguro, mientras que el poliéster de alta calidad aporta durabilidad. El diseño clásico con logotipo serigrafiado y bolsillos añade funcionalidad sin renunciar al estilo. Transpirabilidad y comodidad unidas en una sola prenda.

ZAPATILLAS DE PIEL SINTÉTICA JACK & JONES

Más que unas zapatillas convencionales, este modelo de JACK & JONES combina piel sintética resistente con puntera redonda y suela de caucho. El material de poliuretano garantiza durabilidad y un acabado actual. El diseño incorpora detalles sostenibles y un ajuste cómodo, ofreciendo una opción de calzado casual que destaca por su estilo atemporal y materiales pensados para el uso diario.

ZAPATILLAS BAJAS DE TOMMY HILFIGER

Estas zapatillas bajas de Tommy Hilfiger están confeccionadas en lona de algodón ligero, con detalles de la marca en la lengüeta y el lateral. Incorporan material transpirable y una suela vulcanizada que favorecen la comodidad y el soporte. El diseño es clásico y utiliza materiales de alta calidad.

ZAPATILLAS DEPORTIVAS PUMA SMASH

Con un diseño inspirado en el tenis, las zapatillas PUMA Smash V2 combinan ante suave y piel sintética para ofrecer una pisada cómoda. La suela de goma proporciona agarre y durabilidad, mientras el clásico Formstrip lateral añade un toque inconfundible. Este calzado deportivo destaca por su construcción robusta y materiales de calidad que favorecen el confort diario.

ZAPATILLAS DE RUNNING ADIDAS GALAXY

Las adidas Galaxy 7 incorporan una mediasuela Cloudfoam que proporciona amortiguación. Su parte superior textil resistente ofrece soporte y transpirabilidad, mientras que la suela de TPU brinda tracción. Además, cuentan con un sistema de ajuste que permite un calce seguro y cómodo.

GORRA DE BÉISBOL LEVI'S

La gorra de béisbol Levi's Classic Twill está confeccionada en algodón resistente, presenta líneas limpias, una etiqueta roja característica, un ala curvada y un tejido lavable a máquina. Su ajuste cómodo se adapta a diferentes tamaños de cabeza. Está disponible en varios colores.

SUDADERA DE PUNTO ACANALADO HANYOMO PARA MUJER

Confeccionada en punto acanalado elástico, la sudadera Hanyomo para mujer destaca por su suavidad y transpirabilidad. El diseño multicolor incorpora capucha y cintura plisada, proporcionando un ajuste favorecedor. La composición de viscosa y elastano aporta flexibilidad y confort, mientras que el acabado de manga larga la convierte en una prenda funcional y moderna para actividades deportivas.