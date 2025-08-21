Esto es lo que estabas esperando: los chollos de la semana + ofertas en dispositivos Amazon
Hacemos el repaso de la semana con una edición especial que incluye los dispositivos Amazon más populares y otros artículos con descuentos de hasta el 66%. ¡A por ellos antes de que vuelen!
Redacción De Tiendas
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:15
Con este calor que hace últimamente lo mejor es tratar de distraerse con cualquier cosa. Nosotros te proponemos que pases unos minutos haciendo scroll en tu móvil durante tu descanso del curro para echarle un vistazo a nuestro top 10 de chollos de la semana en Amazon.
Además, esta semana tienes la oportunidad de hacerte con dispositivos Amazon a un más que buen precio. ¡Con rebajas de hasta el 50%! Hazte con tu Echo Dot o disfruta aún más de tu televisor con el Fire TV Stick de Amazon hoy mismo.
Newsletter
Neceser de viaje AiQlnu
Píllate este neceser de viaje de 25 x 11 x 15 cm que, además de tener un diseño de lo más práctico, cuenta con compartimentos para que lo ordenes todo a tu gusto. Encima, está fabricado con materiales ecológicos, tiene un descuento del 66% y un precio final de 5,36€.
Ring Intercom de Amazon
Lo tienes ahora a mitad de precio. Abre la puerta sin tener que levantarte del sofá con este sistema inteligente, que te permite controlar el telefonillo desde una aplicación del móvil. Cuesta ahora mismo sólo 49,99€.
Zapatillas deportivas de ZYLDK
Para los que prefieren aprovechar las vacaciones para caminar al aire libre, aunque haga calor, aquí tienes el calzado perfecto que, ahora mismo, tiene un precio de 23,49€ gracias a su descuento del 48%.
Localizador GPS para mascotas PAJ
El sistema más sencillo y económico para tener a tus mejores amigos peludos siempre localizados. Su batería cuenta con una autonomía de 10 días y se coloca fácilmente gracias a sus tiras de velcro. Lo tienes ahora por 7,99€ gracias a su rebaja del 47%.
Ventilador USB portátil de ATEngeus
La solución más económica para combatir el calor estés donde estés. Ponlo en tu oficina o llévalo en el coche gracias a su práctica pinza y a su precio de 23,97€. Está rebajado por tiempo limitado al 40%.
Echo Dot Última Generación
¿Aún no tienes Alexa en casa? Pues consíguela con el altavoz inteligente estrella de Amazon que hoy tiene un precio de 39,99€, y que sólo durante el mes pasado ha vendido más de 1.000 unidades. Que no se te escape ahora que está con el 38% de descuento.
Fire TV Stick de Amazon
Reproduce tu contenido de streaming en HD con este accesorio para tu televisor de la propia Amazon que tiene un descuento del 36% y que puedes llevarte hoy por 28,99€. Es compatible con Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video y mucho más.
Reloj analógico de Lacoste
Una oportunidad para hacerte con un reloj que no pasa de moda. Es un modelo clásico de cuarzo, unisex, con esfera blanca y correa de silicona. Está ahora a 62,99€, con un descuento del 20%. ¡Y ojo, porque no hace falta que te lo quites para nadar!
Super Mario Odyssey
No necesitas tener la Switch 2 para disfrutar de Mario con esta oferta por tiempo limitado que te deja uno de sus mejores títulos al 20% de descuento. Hazte con él por sólo 37,52€.
Smart TV QLED Xiaomi F Pro 75
Tecnología Quantum Dot con más de 1.000 millones de colores, negros profundos y resolución 4K ultra nítida. Si esto no te convence, quizás lo haga su descuento del 14% y su precio final de 599€.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.