Ahorra con Amazon: Este es nuestro top 10 de chollos para que empieces el finde gastando lo mínimo

Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te diste un atracón de chollos. En concreto, toda una semana, ¿verdad? Pero tú no te sientas mal, que en estos siete días no hemos estado de brazos cruzados. Nos lo hemos currado para que sigas entreteniéndote con nuestro top 10 de chollos de Amazon. ¡Y para muestra un botón!

¿Te apetece una airfryer para modernizar tu cocina? ¿O necesitas una solución eficaz para dejar de perder tus objetos personales? Por ideas para mejorar tu calidad de vida a buen precio, no va a ser. Aunque aún tienes margen, no olvides que estas ofertas son por tiempo limitado.

Buscador de Objetos Bluetooth para iOS de QCOQ

¿Se te pierden las cosas continuamente? ¿No te acuerdas dónde las dejaste por última vez? Pues ese problema se acabó por un precio de 29,99€. Estos 4 rastreadores Bluetooth puedes controlarlos con tu iPhone, Mac o iPAD, desde la aplicación Buscar de Apple. ¡Un inventazo que está rebajado al 70%!

Freidora de aire Easy Fry Max de Moulinex

Y del 70% a otro 70% de ahorro, pero esta vez en energía. Esta airfryer de 5 litros y viene con 10 programas de cocina automático. Pensada para cocinar para hasta 6 personas, tiene hoy en Amazon un precio de 69,99€. ¡Su descuento es del 44%!

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO Series 2

Pásate al cepillo de dientes eléctrico con uno de los favoritos de los usuarios de Amazon. Este modelo tiene hoy un descuento del 27% que lo deja a un precio de 49,95€. Con 3 modos de cepillado y, además, cuenta con un estuche para que te lo lleves de viaje.

Juego Tabú clásico de Hasbro

Este juego no necesita presentación. Si tienes pensado hacer una fiesta durante la Spooky Season, confía en este clásico que te garantiza horas de risas y diversión con tu familia y amigos. Con un 22% de descuento, añádelo a tu ludoteca por 15,99€.

Árbol rascador pequeño para gatos de FEANDREA

Aprovecha al máximo el espacio de tu casa, sin quitarle su lugar a tu gatete, con este rascador pequeño de 3 niveles que incluye cesta, caseta y plataforma. Está forrado de felpa suave, tiene poste de sisal y tiene una rebaja del 24%. Hazte con él por 31,29€.

Sérum facial orgánico de Florence

Compré este sérumm hace años y es una de mis compras recurrentes de Amazon. Más de 8.000 personas piensan como yo y lo compraron el mes pasado. Aunque tiene un rebaja del 10%, ya es más que suficiente para que te animes a probarlo. Su precio actual es de sólo 10,15€.

Cafetera L'Or Barista Sublime de Philips

El café de cada mañana de mano de Philips con esta cafetera premium de reconocimiento automático de cápsulas. Tiene un diseño elegante, con doble carga, y está rebajada al 23%. Prepara una amplia variedad de cafés por 53,19€.

Deshumidificador de COMFEE’

Quita de lleno la humedad acumulada en tu hogar ahora que llega el frío con este aparato que, te lo aseguro, te cambia la vida. Tengo un deshumidificador desde hace años y lo uso siempre que lleva el invierno. Es de bajo consumo, tiene ruedas y apenas hace ruido. Su precio es de 169,99€ con su rebaja del 15%.

Bolsa deportiva impermeable de Flintronic

Vete al gym con esta bolsa disponible en varios colores, de 35 litros de capacidad, con la que se acabó el problema de transportar la ropa húmeda tras tu sesión de entrenamiento a casa. Puedes usarla como bolsa de mano o con correa para llevarla cruzada por sólo 15,99€. ¡Aprovecha su descuento del 20%!

Lámpara LED de Techo de Dehobo

Para acabar, si quieres un poco más de luz en cualquiera habitación de casa, te propongo esta lámpara de techo de 3 focos con diseño minimalista y en color negro. La podrás combinar con cualquier estilo de decoración y te va costar sólo 18,40€ gracias a su descuentazo del 53%.