Este verano, mete en tu maleta Movistar Plus+. O dicho de otra manera: te lo pones y lo ves

¿Qué tiene Movistar Plus+?

Si lo tuyo es el deporte, es un must have indiscutible. Aquí tienes una selección del mejor fútbol nacional, con partidos de LALIGA EA SPORTS cada jornada y también lo más destacado de competiciones internacionales, como la Champions o la UEFA Conference League. Y no se queda ahí la cosa, porque también tienes tenis, rugby, ciclismo y baloncesto, entre muchas otras opciones. ¡Por deportes no será!