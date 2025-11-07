Rayo Vallecano-Real Madrid: vive el choque regional de la 12ª jornada de LALIGA EA SPORTS con DAZN

Álvaro Martí Martín Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:49 Compartir

Despejada la polvareda del Clásico, llega el momento de regresar a la normalidad liguera. Si es que un derbi madrileño se puede considerar ordinario.

Este domingo 9, a las 16:15 hora peninsular española, el Rayo Vallecano recibe al Real Madrid en el partido estrella de la 12ª jornada de LALIGA EA SPORTS. Si no sabías que hacer este finde, ya tienes planazo con DAZN.

Y nunca mejor dicho, porque si te animas a suscribirte a su Plan Fútbol tienes lo mejor de Primera División, Segunda División y también competiciones internacionales por sólo 19,99€ al mes. Para empezar, aquí tienes un breve repaso de lo que te espera este domingo.

LOS VALLECANOS BUSCAN EL DESQUITE ANTE LOS BLANCOS

Aunque su moral es férrea, los chicos de Íñigo Pérez aún se están lamiendo las heridas. Los 4 goles encajados frente al Villareal en la pasada jornada todavía pesan en el ánimo del equipo. Sin embargo, la perspectiva de medirse contra un rival de categoría como el Real Madrid quizá sea el revulsivo para recuperar el optimismo.

Una victoria frente a los de Xabi Alonso supondría abandonar por fin la mitad de la tabla. Aunque los puestos de competiciones internacionales quedan lejos, los tres puntos que pueden conseguir este domingo supondrían una inyección de energía de cara a los próximos encuentros con adversarios más asequibles.

EL REAL MADRID SE ATORNILLA EN EL TRONO

En la capital del reino respiran tranquilos los líderes de la liga, sobre todo después de la lección de 4 goles propinada al Valencia. Mbappé y Bellingham siguen siendo los protagonistas indiscutibles del conjunto blanco, al que ahora se suma un Álex Carreras dispuesto a dejar huella en el conjunto merengón.

Frente al Rayo Vallecano la consigna no puede ser más clara: hacerse de nuevo con los tres puntos de la jornada para consolidar su diferencia con el Barça y terminar de amarrar el título. Una jugada que a priori parece cosa hecha, pero tratándose de un derbi de alto voltaje y fuera de casa no conviene bajar la guardia.

EL DERBI REGIONAL Y LOS MEJORES PARTIDOS DE FÚTBOL EN DAZN

• Tendrás a tu disposición 5 partidos de LALIGA en 35 de las 38 jornadas y, para rematar un partido en abierto cada semana.

• Toda la LALIGA HYPERMOTION, Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F, para que no te quedes sin opciones para disfrutar de ver fútbol en tu sofá o en tú móvil si te pilla fuera de casa.

• También podrás ver tanto la previa como el post partido, de la mano de profesionales y amantes de este deporte que trabajan en DAZN. Análisis tácticos, entrevistas a figuras del fútbol nacional e internacional, y documentales exclusivos.

• Únete a Fanzone y forma parte de la nueva comunidad online a la que ya se han sumado otros amantes del deporte en toda España.

• Programa los partidos que interesen y disfruta de ellos cuando puedas y te apetezca. Eso de madrugar o llegar corriendo del trabajo para no perderte detalle es cosa del pasado.

• Y para terminar, no olvides que con el PLAN FÚTBOL también tienes acceso a otros canales deportivos como Eurosport y Red Bull TV.

Los que de verdad viven el deporte rey, saben que la mejor forma de disfrutarlo desde casa es suscribiéndote a DAZN. Y esto no es una forma de hablar, porque teniendo en cuenta todo lo que contiene el paquete de contenidos por 19,99€ al mes, no hay que pensárselo demasiado.

Instalar DAZN en tu móvil, consola o televisor es muy fácil. Descárgate la app, date de alta en ella y dale al play. Así de fácil.

¿Te queda alguna duda? Pues pásate por su página web y comprueba por ti mismo todo el contenido que ofrece la plataforma de streaming líder en deporte.

