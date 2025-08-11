Prepárate para el inicio de LALIGA EA Sports y de LALIGA Hypermotion en Movistar Plus+ por sólo 4,99€

La vuelta al cole también se vive sobre el césped. Y este próximo fin de semana del 17 de agosto lo hace por partida doble. Tras una vibrante pretemporada, tanto LALIGA EA Sports como LALIGA Hypermotion regresan a Movistar Plus+.

Ahora, gracias a su nueva promoción, podrás disfrutar del mejor fútbol nacional por sólo 4,99€ al mes durante 3 meses. Te recuerdo que tienes sólo hasta este miércoles 13 de agosto para suscribirte y ahorrarte un 50%.

¿Qué es lo que te espera este primer fin de semana liguero? Te lo cuento justo ahora, no te muevas.

Pericos y colchoneros abren la temporada en Movistar Plus+

LALIGA EA Sports arranca oficialmente este viernes 15 de agosto. Serán 38 jornadas que se jugarán en formato libre asimétrico, para evitar coincidencias con competiciones internacionales y asegurar la máxima asistencia posible a los estadios.

En Movistar Plus+ podrás ver uno de los partidos más interesantes de la Jornada 1: Espanyol-Atlético de Madrid. El encuentro tendrá lugar el domingo 17 de agosto a las 21:30 en el RCDE Stadium.

Los pericos buscan su oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva tras un mejorable papel en la pasada competición, a la que vuelven con ilusiones renovadas. Por su parte, los colchoneros de Simeone vienen con ganas de un resarcimiento liguero tras su fugaz paso por el Mundial de Clubes.

Lo mejor de la División de Plata en Movistar Plus+

La segunda división también regresa con fuerza en esta temporada 2025/26. Te esperan 42 jornadas más los play-offs de ascenso. Una oportunidad de lujo para vibrar con 22 equipos que buscan el pase a primera.

Basta con echar un vistazo a la tabla general para saber que la emoción está asegurada. La afición va a volcarse en este inicio de temporada, sobre todo, con los conjuntos que aterrizan después de mucho tiempo en LALIGA Hypermotion. Es el caso de los recién ascendidos A. D. Ceuta y la Cultural Leonesa, que se encargarán de romper el hielo en esta jornada inaugural que empieza este viernes 15 de agosto.

Salta al campo y suscríbete ya a Movistar Plus+

Esto se acaba. No te lo pienses demasiado y atrapa esta promoción limitada de Movistar Plus+ para pagar sólo 4,99€ durante los 3 primeros meses: te estarás ahorrando hasta un 50%. ¡Sólo hasta el 13 de agosto!

Y ojo, que la LALIGA EA Sports y la LALIGA Hypermotion no son las únicas competiciones que podrás ver en directo y con la mejor calidad en imagen y sonido. Consulta la página web para conocer de primera mano los próximos estrenos y todo el contenido al que podrás acceder dándote hoy mismo de alta en Movistar Plus+.