Planazo de Semana Santa con Movistar Plus+: Champions, Wolfs y la nueva serie de Verdeliss por sólo 9,99€/mes

Con la Semana Santa llegan las vacaciones y la oportunidad de relajarte en tu sofá. Y es que no es para menos, porque estos días te espera una barbaridad de opciones para entretenerte en Movistar Plus+.

Te ponemos al día rápidamente. ¿Te gusta el fútbol? Pues este miércoles 16 tienes el partido de vuelta de la Champions que enfrenta al Real Madrid con el Arsenal en el Santiago Bernabéu.

¿Prefieres cine? Entonces no te pierdas el estreno más esperado de la semana con Wolfs, la nueva comedia de acción que une a dos actorazos como George Clooney y Brad Pitt. Imperdible.

¿El cuerpo te pide algo distinto, más emocionante? Pues te proponemos que sigas a la influencer Verdeliss en su nueva serie-reportaje que la ha acompañado durante su último reto deportivo: Verdeliss, 7 maratones 7 continentes, 7 días.

Y ahora, lo que más te interesa: todo esto lo tienes sin permanencia, sin servicios adicionales y sin tonterías que no te interesan por sólo 9,99€/mes. Y ojo al dato: antes de ponerte al día sobre el partidazo de esta Semana Santa, no te olvides de que puedes darte de alta en Movistar Plus+ hasta dos horas antes del inicio del encuentro. ¡Niquelao!

El Real Madrid busca una remontada histórica

A los madridistas les toca soñar esta semana en casa. Los de Ancelotti se siguen recuperando del revés sufrido en Inglaterra, donde acabaron derrotados 3-0 frente al equipo que dirige Mikel Arteta. Ahora, en la vuelta, deberán esforzarse al máximo si quieren seguir en la competición.

Un dato a favor de los blancos: su última victoria en LALIGA frente al Alavés les ha insuflado algo de esperanza. Sin embargo, incluso con el apoyo de la afición local, la hazaña que tienen por delante es épica.

No hagas planes para este Miércoles Santo, que a las 21:00 suena el pitido inicial en Movistar Plus+. Y si te apetece más merengue, recuerda que este domingo 20, también a las 21:00, tienes el Real Madrid-Athletic Club de Bilbao en LALIGA.

Clooney & Pitt: dos seductores para comerse la pantalla

El estreno más sonado de la semana, como corresponde, es este viernes. El día 18 de abril llega al catálogo de Movistar Plus+ la última película de Jon Watts, el director de las tres últimas películas de Spiderman protagonizadas por Tom Holland.

Se trata de Wolfs, una comedia llena de acción que enfrenta en la pantalla a dos veteranos de la seducción como sonGeorge Clooney y Brad Pitt. Ambos actores no coincidían en el mismo set desde la mítica trilogía de Ocean's Eleven.

La trama nos habla de dos «solucionadores» que se encuentran por accidente en mitad de un trabajo en Nueva York. A partir de ese momento, no tendrán más remedio que colaborar si quieren sobrevivir a una noche movidita.

De influencer a atleta de élite: la nueva serie de Verdeliss

El nombre de Estefanía Unzu probablemente no le diga nada a nadie. Pero si hablamos de Verdeliss, hasta los menos asiduos a las redes sociales seguro que conocen a esta influencer y mamá de 8 hijos.

Ahora ha llegado el momento de asistir a su último desafío: correr 7 maratones, en 7 días, en 7 continentes distintos. Esta odisea ya está disponible en Movistar Plus+, donde puedes ver sus 2 primeros episodios.

Las cifras de este reto son impresionantes. Verdeliss ha recorrido 295 kilómetros a una media de 3 horas y 18 minutos, estableciendo un nuevo Récord Guiness. Y lo más importante: ha conseguido cumplir el objetivo de recaudar 16.000 euros para financiar la investigación del síndrome de Menke-Hennekam.

Esta Semana Santa… ¡Todos al Plus!

Te lo recordamos rapidito. Suscribirte al catálogo completo de Movistar Plus+ sólo te cuesta 9,99€/mes. Si estás harto de pedir la contraseña a tu padre o a tu amigo, aprovecha esta Semana Santa llena de estrenos y consigue la tuya.

Y si tienes claro que Movistar Plus+ te gusta, entonces lo suyo es que ahorres pasta con la suscripción anual. Te sale a 99,90€, lo que significa que sólo pagas 10 meses.

¿Quieres saber más? Visita la página web de Movistar Plus+ y entérate de cómo darte de alta en un periquete, sin instalación y sin molestias.

