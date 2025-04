Lo que todo el mundo estaba esperando: vuelve Jorge Martín a MotoGP este fin de semana con DAZN

María Belén Acosta Jiménez Viernes, 11 de abril 2025, 09:12 | Actualizado 09:36h. Compartir

Ha vuelto. Ya está aquí. Tras perderse las tres primeras pruebas del mundial, Jorge Martín regresa por todo lo alto a MotoGP este fin de semana. El próximo domingo 11 de abril estrenará su Aprilia de forma oficial en el Circuito Internacional de Losail, donde afrontará el reto de competir con sus compatriotas, los hermanos Márquez.

El anuncio llegó esta misma semana, cuando el de San Sebastián de los Reyes llamó al CEO de la escudería italiana, Massimo Rivola. «He estado con el doctor y me ha dado el OK», comentó al ejecutivo italiano, quien no ha disimulado su emoción ante la perspectiva de contar, por fin, con sus dos pilotos en activo.

Ilusión y tensión a partes iguales en el paddock español

Con la llegada de Jorge Martín a la parrilla de salida el termómetro de la competición se pone al rojo. A pesar de la gran diferencia de puntos existente, los Márquez saben que no pueden distraerse ni un segundo. Sobre todo en el caso de Marc, quien arrastra la maldición de no ganar en el Circuito Internacional de Losail desde hace 11 años.

Su hermano, quien actualmente lidera el ranking del mundial, es a priori el favorito para triunfar en Qatar. Eso sí: siempre que cuente con el visto bueno de Pedro Acosta. El de KTM, pese a que ocupa el puesto 13 en la tabla, tira de optimismo e ilusión en esta nueva prueba. asegurando que ha «mejorado mentalmente», encontrándose en un estado de tranquilidad y máxima concentración.

Pero no nos engañemos. Si algo centra todas las miradas este fin de semana es Martinator. Pese a que el piloto de Aprilia no se encuentra aún al 100%, el vigente campeón de MotoGP tiene «muchas ganas de volver a la pista». Aunque es consciente de sus actuales limitaciones, no está dispuesto a darse por vencido. Losail será tanto una toma de contacto como un examen de sus posibilidades. ¡La emoción está servida!

MotoGP Gran Premio de Qatar - Circuito Internacional de Losail No olvides que, antes de cada conexión en directo, DAZN te ofrece una previa donde sus expertos en el mundo del motor te ponen al día de las novedades del circuito y, por supuesto, de los pilotos. Aquí tienes el plan del fin de semana en hora peninsular española.

VIERNES 11 DE ABRIL

Moto3

• FP1: 13:00 horas

• Practice: 17:15 horas

Moto2

• FP1: 13:50 horas

• Practice: 18:05 horas

MotoGP

• FP1: 14:45 horas

• Practice: 19:00 horas

SÁBADO 12 DE ABRIL

Moto3

• FP2: 12:30 horas

• Q1: 16:50 horas

• Q2: 17:15 horas

Moto2

• FP2: 13:15 horas

• Q1: 17:45 horas

• Q2: 18:10 horas

MotoGP

• FP2: 14:00 horas

• Q1: 14:40 horas

• Q2: 15:05 horas

• Sprint: 19:00 horas

DOMINGO 13 DE ABRIL

Moto3

• Carrera: 16:00 horas

Moto2

• Carrera: 17:15 horas

MotoGP

• Warm Up: 14:40 horas

• Carrera: 19:00 horas

