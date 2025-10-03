El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juego de cartas

Adéntrate en el universo Magic con The Gathering- Final Fantasy

Este kit de inicio une la estrategia de Magic: The Gathering con el universo de FINAL FANTASY, permitiendo a nuevos jugadores y coleccionistas disfrutar de cartas exclusivas y partidas tanto físicas como digitales por solo 19€.

Redacción De Tiendas

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:45

La llegada del Magic: The Gathering- Final Fantasy ha despertado gran expectación entre coleccionistas y jugadores de cartas por igual. Este kit de inicio fusiona dos de los universos más emblemáticos del entretenimiento: la estrategia y profundidad de Magic: The Gathering y el carisma de los personajes y escenarios de FINAL FANTASY.

Gracias a sus dos mazos de 60 cartas preconstruidos, ilustraciones exclusivas y cartas raras, el producto ofrece una experiencia completa tanto para quienes se inician en Magic como para los seguidores de la saga de Square Enix que desean explorar el juego de cartas coleccionables.

Uno de los grandes atractivos de este set es su enfoque didáctico: incluye un folleto de reglas para aprender a jugar, fichas de ayuda y códigos para desbloquear ambos mazos en Magic: The Gathering Arena, permitiendo que dos personas jueguen en línea. Las cartas presentan ilustraciones inspiradas en FINAL FANTASY, incluyendo personajes legendarios como Cloud y Sefirot, y cada mazo contiene cartas inéditas dentro del universo Magic. Además, la posibilidad de jugar tanto en formato físico como digital amplía las opciones de disfrute y aprendizaje, situando a este kit como una de las formas más accesibles y atractivas para descubrir Magic en 2025.

Para los coleccionistas, el set destaca por la presencia de cartas foil brillantes y la integración de mecánicas y arte exclusivos de la colaboración. El Magic: The Gathering- Final Fantasy Starter Kit no solo es una puerta de entrada al juego, sino también un artículo de colección que refleja el cuidado y la atención al detalle que Wizards of the Coast ha puesto en este crossover tan esperado.

Las cartas presentan ilustraciones exclusivas y, en cada mazo, se encuentran cinco cartas raras y una criatura legendaria rara mítica en acabado foil, aportando un valor añadido tanto para jugadores como para coleccionistas.

El Magic: The Gathering- Final Fantasy ofrece una propuesta interesante para quienes buscan iniciarse en Magic o desean ampliar su colección con cartas de FINAL FANTASY. Además, la integración de arte y personajes icónicos de FINAL FANTASY aporta un valor añadido tanto para coleccionistas como para fans de la saga, diferenciándolo de otros kits de inicio de Magic y de productos similares de Pokémon o Yu-Gi-Oh!.

Otro punto fuerte es la doble funcionalidad física y digital: los códigos para Magic Arena permiten disfrutar de los mismos mazos en línea, lo que amplía las opciones de juego y aprendizaje. También sobresale la presencia de cartas foil exclusivas y rarezas que potencian el atractivo coleccionable del set.

Magic: The Gathering- Final Fantasy

