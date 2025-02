Las ganadoras de los Goya 2024, en el salón de casa con Movistar Plus+ por sólo 9,99€ al mes

Movistar Plus+, en su constante impulso a la industria cinematográfica española, reúne un año más en la plataforma las mejores películas del cine español más actual. Como sabes, este pasado sábado 8 de febrero tuvo lugar en la ciudad de Granada la XXXIX Edición de los Premios Goya.

La esperadísima fiesta del cine español volvió a reunir un año más a las estrellas más brillantes de la industria, que se llevaron, junto con todos los espectadores, una sorpresa inesperada. Por primera vez, tras casi 40 años de historia, la gala premió con el Goya a la mejor película a dos producciones: El 47 (dirigida por Marcel Barrena y ya disponible en Movistar Plus+) y La infiltrada (dirigida por Arantxa Echevarría y que también estará disponible a partir del 14 de febrero), ambas un gran éxito tanto en taquilla como en publicaciones especializadas.

Lo mejor del cine español, en tu casa La nueva plataforma de streaming Movistar Plus+ ha estrenado 37 películas nominadas en estas últimas semanas. Además, también ofrece en exclusiva una programación especial basada en el trabajo de la actriz Aitana Sánchez-Gijón, que recibió en la gala el Goya de Honor 2025 en reconocimiento a su carrera.

El cine de fuera de nuestras fronteras también estuvo presente en la celebración de la mano de Emilia Pérez (estreno el 29 de marzo en Movistar Plus+), dirigida por el francés Jacques Audiard y del actor Richard Gere, que recibió el Goya Internacional. Ambos nombres son sólo una pequeña muestra de todo el contenido para los más cinéfilos que ya está (o pronto estará) disponible en la nueva plataforma OTT.

Un estreno de cine al día, esto es lo que te ofrece la nueva Movistar Plus+. Con su nueva plataforma de streaming se suma a la oferta de otros servicios como Netflix, HBO o Prime Video, que sólo necesitan una suscripción mensual para acceder a su catálogo. Esta nueva forma de ver la tele te costará 9,99€ al mes y podrás compartirla con quien tú quieras. E insistimos: no necesitas tener ni fibra ni móvil con Movistar para suscribirte.

¿Tienes curiosidad por saber qué películas tienes ya en cartelera dentro de Movistar Plus+ y cuáles van a ser los próximos estrenos?

¿Te perdiste la Gala de los Goya? No te preocupes: ahora tienes la oportunidad de volver a vivir toda la emoción en Movistar Plus+ a través de las películas ganadoras. Y si también te interesan los títulos que no consiguieron alzarse con el galardón, en el catálogo también podrás verlas para que repartas premios a tu gusto. ¡No te dejes ninguna!

Películas galardonadas en la XXXIX edición de los Premios Goya

EL 47 - 5 PREMIOS

• Mejor película (ex aequo)

• Mejor actriz de reparto (Clara Segura)

• Mejor actor de reparto (Salva Reina)

• Mejor dirección de producción

• Mejores efectos especiales

LA INFILTRADA - 2 PREMIOS (Estreno el 14 de febrero)

• Mejor película (ex aequo)

• Mejor actriz (Carolina Yuste)

SEGUNDO PREMIO - 3 PREMIOS

• Mejor dirección (Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez)

• Mejor montaje

• Mejor sonido

LA HABITACIÓN DE AL LADO - 3 PREMIOS

• Mejor guión adaptado

• Mejor banda sonora (Alberto Iglesias)

• Mejor dirección de fotografía

MARCO - 2 PREMIOS

• Mejor actor (Eduard Fernández)

• Mejor maquillaje y peluquería

LA ESTRELLA AZUL - 2 PREMIOS

• Mejor actor revelación (Pepe Lorente)

• Mejor dirección novel (Javier Macipe)

SALVE MARÍA - 1 PREMIO

• Mejor actriz revelación (Laura Weissmarh)

EMILIA PÉREZ - 1 PREMIO (Estreno el 29 de marzo)

• Mejor película europea

AÚN ESTOY AQUÍ - 1 PREMIO (Estreno próximamente)

• Mejor película iberoamericana

LA GRAN OBRA - 1 PREMIO

• Mejor cortometraje de ficción

CAFUNÉ - 1 PREMIO

• Mejor cortometraje de animación

• Soy Nevenka. 4 nominaciones.

• Los destellos. 4 nominaciones

• Guardiana de dragones (Dragonkeeper). 3 nominaciones.

• La casa. 2 nominaciones.

• Buffalo Kids. 2 nominaciones.

• Volveréis. 2 nominaciones.

• ¿Es el enemigo? La película de Gila. 1 nominación. Próximamente.

• Rita. 1 nominación. Disponible desde el 14 de febrero.

• Por donde pasa el silencio. 1 nominación.

• Las novias del sur. 1 nominación.

• Verano en diciembre. 1 nominación. Próximamente.

• Polvo serán. 1 nominación.

• La quimera. 1 nominación.

• La zona de interés. 1 nominación.

• El conde de Montecristo. 1 nominación.

• Los pequeños amores. 1 nominación.

• Marisol, llámame Pepa. 1 nominación.

• Betiko gaua (La noche eterna). 1 nominación.

• Cuarentena. 1 nominación.

• El trono. 1 nominación.

• La mujer ilustrada. 1 nominación.

• Wan. 1 nominación.

• Lola Lolita Lolaza. 1 nominación.

• Mamántula. 1 nominación.

• El cambio de rueda. 1 nominación.

• Mi hermano Alí. 1 nominación.

Lo más importante que debes tener en cuenta a la hora de contratar Movistar Plus+ es que no necesitas ser cliente de Movistar. Sólo con tu suscripción ya tendrás acceso a todo el contenido, sin permanencia ni servicios adicionales. Eso sí: recuerda que sólo podrás hacerlo a través de su página web.

Tu suscripción, por solo 9,99€/mes ¿Cuánto cuesta ver el mejor cine con la nueva Movistar Plus+? Pues sólo 9,99€ al mes. Y eso no es todo, porque esta plataforma de streaming permite reproducir el contenido de manera simultánea en dos pantallas. Además, podrás compartir tu cuenta con quien quieras, para que podáis comentar la película juntos.

¿De qué cine estamos hablando? Pues ni más ni menos que de los títulos mejor valorados por crítica y público. Esto incluye desde éxitos internacionales de directores reconocidos, como Woody Allen, hasta las últimas películas premiadas en la gala de los Goya y de los Feroz. Tampoco se olvida Movistar Plus+ de los más pequeños de la casa, con una amplia selección de cine infantil. ¡Y para los amantes de las series también hay un menú de lo más sabroso para organizar una buena maratón!

Ah, y otra cosita. Que sepas que con el Bono Cultural Joven ahora también puedes contratar Movistar Plus+ durante un año por sólo 39€. Esto supone una rebaja del 67% con respecto al precio original.

Consulta en su página web toda la programación y su calendario de estrenos.