Estrenos de cine: la precuela de Outlander, Babygirl y mucho más en Movistar Plus+ por 4,99€

Movistar Plus+

Álvaro Martí Martín Martes, 5 de agosto 2025, 10:41 Compartir

Llega el mes de las vacaciones, pero en Movistar Plus+ no descansan. Ahora, y hasta el próximo miércoles 13 de agosto, puedes contratar tu suscripción al 50% durante los 3 primeros meses. Eso quiere decir que sólo pagarás 4,99€ al mes por todo su catálogo.

¡Y qué catálogo! Movistar Plus+ tira la casa por la ventana. Toma nota de todo lo que se viene sólo en esta primera semana de agosto en la plataforma. Estrenos de cine, documentales y el regreso de una saga mítica: Outlander.

Te lo contamos en detalle.

Outlander. Sangre de mi sangre: la precuela más esperada

Viajes en el tiempo, romance y Escocia. ¿Qué más se puede pedir? Una de las series más exitosas de los últimos años regresa con una precuela que promete nuevas y más intensas emociones.

Ampliar

Confieso que yo me enganché a esta historia por mi madre. No conocía las novelas de Diana Gabaldon en las que está inspirada, pero lo cierto es que una vez te pones el primer capítulo… ¡ya no puedes parar!

Outlander. Sangre de mi sangre, sin hacer spoilers, profundiza en la historia de amor entre la enfermera Claire Beauchamp y el soldado Jamie Fraser, centrándose en esta ocasión en dos relatos paralelos sobre los padres de los ya míticos protagonistas. Se estrena este próximo sábado 9 de agosto.

¿No has visto aún Babygirl? Ya se ha estrenado en Movistar Plus+

Nicole Kidman, protagonista impactante de Babygirl, ganó la Copa Volpi de Venecia por su interpretación en este thriller erótico que te dejará pegado a la pantalla.

Y por si la presencia de la actriz australiana no fuera suficiente para convencerte, ojito, por que le da la réplica nada menos que nuestro Antonio Banderas. Razones de peso para un peliculón que ya tienes disponible en la cartelera de Movistar Plus+.

Ampliar

Calendario de eventos de la semana: Las Vegas: historia de la ciudad del pecado y el estreno de Sorda

Y para ir preparando este fin de semana, te esperan 2 primicias en Movistar Plus+. Para empezar, este jueves 7 de agosto tienes el documental Las Vegas: historias de la ciudad del pecado, que nos cuenta cómo la famosa ciudad de Nevada se convirtió en la Meca del entretenimiento mundial.

Al día siguiente es el estreno de Sorda, el debut en el largometraje de la directora Eva Libertad, un relato de superación que arrasó en el último Festival de Cine de Málaga. ¡No te la pierdas!

El verano + refrescante sólo con Movistar

Te refresco la memoria, porque sólo tienes hasta el 13 de agosto para aprovechar esta promo. Si te suscribes o renuevas tu suscripción inactiva, podrás pagar sólo 4,99€ al mes los tres primeros meses y ahorrarte un 50%. Nada mal, ¿verdad?

Así que no te lo pienses mucho y anímate a saber más sobre todo el contenido de estreno y en exclusiva que te ofrece Movistar Plus+. ¡Planazo!