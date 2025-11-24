Decora tu casa en Navidad con este bonito árbol de 180 cm y fácil montaje

Redacción De Tiendas Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:25 Compartir

La decoración navideña cobra una nueva dimensión con el árbol de Navidad artificial TIBBERS de 180 cm. Este modelo incluye una estructura desmontable que permite un montaje y almacenaje sencillo, permitiendo que la preparación de las fiestas sea mucho más práctica. Su diseño incorpora ramas abatibles y un soporte metálico plegable, elementos que aportan estabilidad y versatilidad a la hora de ubicarlo en diferentes espacios del hogar, incluso en pisos pequeños donde cada centímetro cuenta.

Una de sus principales virtudes es el diseño realista de sus ramas y el color verde intenso, que consiguen un efecto visual muy parecido al de un abeto natural. Este nivel de detalle es apreciado especialmente en comparación con modelos de gama similar, donde la apariencia suele ser más artificial o menos frondosa.

La estructura desmontable y las ramas abatibles facilitan tanto el montaje como el desmontaje, permitiendo que el árbol se guarde en espacios reducidos fuera de temporada. Esta característica resulta especialmente útil en viviendas con espacio limitado, ya que el árbol puede montarse y desmontarse en cuestión de minutos sin herramientas especiales.

