Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Decora tu casa en Navidad con este bonito árbol de 180 cm y fácil montaje

El árbol de Navidad 180 cm TIBBERS ofrece un diseño realista, fácil montaje y materiales seguros, convirtiéndose en una opción práctica y duradera para decorar cualquier hogar durante las fiestas.

Redacción De Tiendas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:25

La decoración navideña cobra una nueva dimensión con el árbol de Navidad artificial TIBBERS de 180 cm. Este modelo incluye una estructura desmontable que permite un montaje y almacenaje sencillo, permitiendo que la preparación de las fiestas sea mucho más práctica. Su diseño incorpora ramas abatibles y un soporte metálico plegable, elementos que aportan estabilidad y versatilidad a la hora de ubicarlo en diferentes espacios del hogar, incluso en pisos pequeños donde cada centímetro cuenta.

Una de sus principales virtudes es el diseño realista de sus ramas y el color verde intenso, que consiguen un efecto visual muy parecido al de un abeto natural. Este nivel de detalle es apreciado especialmente en comparación con modelos de gama similar, donde la apariencia suele ser más artificial o menos frondosa.

La estructura desmontable y las ramas abatibles facilitan tanto el montaje como el desmontaje, permitiendo que el árbol se guarde en espacios reducidos fuera de temporada. Esta característica resulta especialmente útil en viviendas con espacio limitado, ya que el árbol puede montarse y desmontarse en cuestión de minutos sin herramientas especiales.

ÁRBOL DE NAVIDAD ARTIFICIAL TIBBERS 180 CM TBS038

Comprar en Amazon

