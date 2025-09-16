El arte de ser nosotros: Una novela realista con el foco en la salud mental y la autoestima

El fenómeno literario El arte de ser nosotros (Planeta) ha conseguido conquistar tanto a lectores jóvenes como adultos con su historia realista y emotiva. Escrito por Inma Rubiales y publicado por Editorial Planeta en febrero de 2023, este libro de 528 páginas se adentra en las complejidades del amor, la amistad y la superación personal a través de dos protagonistas marcados por sus propias cicatrices. La trama se desarrolla en un entorno universitario, donde Leah, una joven reservada y apasionada por la escritura, y Logan, un tatuador con un pasado doloroso, ven cómo sus caminos se cruzan de forma inesperada, dando lugar a una relación que evoluciona desde la desconfianza hasta un vínculo profundo y auténtico.

Uno de los aspectos que distingue a El arte de ser nosotros (Planeta) es su enfoque en temas poco habituales dentro del género new adult, como la salud mental, la autoestima y la toxicidad en las relaciones de amistad. La autora consigue retratar la evolución emocional de sus personajes de manera honesta, permitiendo que el lector empatice con sus miedos y anhelos.

La narrativa, que alterna los puntos de vista de Leah y Logan, ofrece una visión completa de sus luchas internas y del proceso de sanación que ambos experimentan. Además, la edición especial incluye capítulos inéditos que han sido muy valorados por la comunidad de Wattpad, donde la novela ya contaba con miles de seguidores antes de su publicación en papel.

El éxito de El arte de ser nosotros (Planeta) se refleja en las numerosas reseñas positivas y en su capacidad para abordar temas complejos sin perder el ritmo ni la cercanía. Su lenguaje accesible y la profundidad de los personajes lo convierten en una opción recomendada para quienes buscan una historia de amor con matices, capaz de dejar huella mucho después de la última página.

UNA NOVELA QUE DEJA HUELLA

"El arte de ser nosotros (Planeta)" destaca por su capacidad para abordar temas profundos como la salud mental, la autoestima y las relaciones tóxicas dentro de una historia romántica universitaria. La alternancia de puntos de vista entre Leah y Logan permite una conexión genuina con sus emociones y conflictos, haciendo que el lector acompañe de cerca su evolución.

La autora logra equilibrar el ritmo pausado con una narrativa cercana, lo que facilita la empatía y la reflexión sobre el crecimiento personal. Si buscas una novela new adult que vaya más allá del romance convencional y ofrezca personajes realistas, esta propuesta de Inma Rubiales aporta una experiencia de lectura envolvente y duradera, consolidándose como una opción relevante dentro del género.

El arte de ser nosotros (Planeta)

