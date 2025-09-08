Aunque acaben las vacaciones no hay que dejar de jugar: Atento a estos juegos de jardín para niños

Los juegos de jardín para niños permiten que los niños se muevan y desarrollen habilidades motoras, creatividad y disfruten de la diversión al aire libre. Un columpio, una casa de juegos o una estructura de escalada crean un entorno para que los niños exploren y socialicen. La variedad de opciones es amplia: hay propuestas que incluyen redes de escalada resistentes y piedras de colores para fomentar la coordinación, así como casas de actividades que reúnen juegos de rol, deportes y retos creativos en un solo espacio.

El material con el que están fabricados estos juegos es clave para su durabilidad y seguridad. Esta selección reúne alternativas para distintos presupuestos y espacios, siempre con el foco puesto en el juego seguro y el desarrollo infantil.

RED DE ESCALADA INFANTIL MENAYODA

Diseñada para parques infantiles y jardines, la red de escalada MENAYODA destaca por su doble capa de protección y su confección en poliéster resistente. Su estructura reforzada, con cuerda de 4 mm y malla compacta, soporta hasta 500 libras y resiste el uso intensivo bajo el sol o la lluvia.

Ofrece un entorno seguro para trepar, sentarse o incluso tumbarse, facilitando el desarrollo de habilidades motoras y el equilibrio. Gracias a su versatilidad, puede instalarse en diferentes espacios exteriores y emplearse como hamaca, puente colgante o complemento de casas de árbol, adaptándose a las necesidades de cada familia.

COLUMPIO REDONDO TECTAKE PARA JARDÍN

Gracias a su formato redondo y estructura robusta, este columpio de TecTake ofrece un espacio amplio para disfrutar al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie y equipado con cuerdas gruesas, soporta hasta 300 kg, lo que permite que tanto niños como adultos compartan momentos de juego en el jardín o terraza.

El borde acolchado proporciona una experiencia cómoda y segura, incluso en sesiones prolongadas de balanceo. El ajuste de altura facilita adaptarlo a distintas edades y necesidades.

ASIENTO DE COLUMPIO DE NEWANER PARA JARDÍN

El asiento de columpio Newaner, fabricado en plástico resistente, ofrece una superficie ergonómica y antideslizante que minimiza riesgos y resulta cómoda incluso en juegos animados. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación tanto en jardines como en interiores.

La cuerda ajustable de hasta dos metros permite adaptarlo al crecimiento del niño, mientras que los clips robustos aseguran una sujeción estable. Se limpia fácilmente y resiste la intemperie, lo que contribuye a su durabilidad.

COLUMPIO NIDO MULTICOLOR DE OUTSUNNY

El columpio nido de Outsunny, con estructura metálica y asiento redondo de 100 cm, destaca por su superficie amplia y resistente. Su diseño multicolor y las banderolas decorativas añaden un toque alegre al espacio exterior.

Las cuerdas ajustables permiten regular la altura según la edad o el soporte disponible, facilitando el uso tanto en exteriores como en interiores. Soporta hasta 80 kg, lo que lo hace apto para sesiones compartidas entre niños o incluso para que un adulto acompañe.

CASA DE ACTIVIDADES FEBER PARA JARDÍN

Con seis juegos integrados y accesorios incluidos, la casa de actividades FEBER transforma cualquier jardín en un espacio dinámico. Su estructura de plástico resistente y colores que no pierden intensidad con el sol garantizan que los niños disfruten durante mucho tiempo sin preocupaciones por el desgaste.

El amplio interior permite que varios pequeños participen a la vez en bolos, fútbol, baloncesto o juegos de raqueta, favoreciendo la interacción y el desarrollo de habilidades motoras y creativas.

TOBOGÁN INFANTIL MULTICOLOR DE FEBER

Con un diseño compacto y colores vivos, el tobogán infantil First Slide de FEBER ofrece diversión en el jardín. Su estructura ligera y resistente permite que los más pequeños disfruten desde el primer año, con una superficie segura y fácil de montar. La opción de conectar una manguera lo transforma rápidamente en un refrescante tobogán de agua para los días calurosos.

Es sencillo de guardar y transportar, lo que facilita su uso en exteriores e interiores. Favorece el desarrollo físico y el entretenimiento activo.

CASA DE JUEGOS SMOBY CON COCINA

Con un diseño que combina sostenibilidad y diversión, la Smoby Life Casa Pretty ofrece una experiencia de juego al aire libre pensada para niños desde los dos años. Su estructura resistente, fabricada con un 57% de plástico reciclado y protección anti-UV, resiste el uso diario y las inclemencias del tiempo sin perder color ni robustez.

El espacio interior incluye una pequeña cocina y accesorios, lo que invita a crear historias y juegos de rol en grupo. Sus ventanas con persianas y detalles decorativos aportan un toque realista que cautiva a los más pequeños. Esta casita infantil transforma cualquier jardín en un rincón propio donde imaginar, compartir y disfrutar en familia.

NIDO COLGANTE DE HUDORA PARA EXTERIOR

El modelo Hudora Nido de Columpio 90 destaca por su asiento redondo de 90 cm, fabricado en materiales plásticos robustos y con sistema de suspensión de acero inoxidable.

La capacidad de carga de hasta 100 kg y la altura regulable permiten que lo disfruten tanto pequeños como mayores, adaptándose a distintas edades y situaciones. Su estructura resistente a la intemperie facilita el uso en exteriores durante todo el año.

COLUMPIO INFANTIL DE HUDORA

Si buscas un columpio resistente y fácil de adaptar, este modelo de Hudora ofrece un asiento de plástico azul con cuerdas ajustables en altura entre 117 y 190 cm.

La certificación TÜV Rheinland/GS garantiza un extra de seguridad para las familias. Gracias a su estructura ligera y superficie de 42 x 17 cm, los niños disfrutan de balanceos cómodos y estables. Soporta hasta 50 kg, acompañando el crecimiento de los niños.

PIEDRAS DE ESCALADA DE COLORES BELLO GIARDINO

Más allá de los juegos clásicos, las piedras de escalada de Bello Giardino son ideales para cualquier estructura de jardín. El set incluye cinco agarres de diferentes colores y formas, fabricados en plástico resistente a la intemperie, lo que asegura su uso durante todo el año sin perder seguridad.

Fomentan el desarrollo motor y el equilibrio de los niños, transformando una torre de juegos, pared de escalada o casa en el árbol en espacios más retadores. Su diseño cumple con la normativa europea de seguridad.

