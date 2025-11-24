Renueva tu imagen sin gastar de más con estas prendas y complementos
Nuestros productos tienen características únicas. Algunos modelos usan materiales duraderos que ofrecen gran soporte, mientras que otros destacan por su diseño y funcionalidad. Estos calzados se adaptan a diversos estilos y necesidades.
Redacción De Tiendas
Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:58
Esta colección incluye prendas y accesorios que abarcan diferentes categorías, como zapatillas deportivas, pantalones cómodos para entrenar o vestir con libertad, y calzado diseñado para largas jornadas. La ropa interior también encuentra su lugar, con tejidos elásticos que se adaptan al movimiento y mantienen la comodidad durante todo el día. Los accesorios incluyen cordones elásticos para gafas y gafas de sol con protección UV adecuada para uso exterior.
CORDONES AJUSTABLES PARA GAFAS DE MXTIMWAN
Con materiales resistentes y diseño ajustable, el set de cordones elásticos MXTIMWAN para gafas ofrece cinco piezas en diferentes colores que se adaptan a varios estilos. Su sistema antideslizante asegura que las gafas permanezcan firmes, mientras el nylon flexible proporciona comodidad y durabilidad. Cada correa mantiene la sujeción sin sacrificar ligereza ni facilidad de uso diario.
HAWKERS GAFAS DE SOL
Con líneas sofisticadas y acabado carey brillante, las gafas de sol HAWKERS EUPHORIA presentan un diseño cuadrado oversized con lentes degradadas en tono terracota. Ofrecen protección 100% UV y alto nivel de absorción solar, mientras su montura de acetato garantiza resistencia y ligereza. Incluyen funda de microfibra y caja para mayor cuidado del producto.
CALZONCILLOS BÓXER DE CALVIN KLEIN
Los calzoncillos bóxer Calvin Klein están confeccionados en una mezcla de algodón y elastano que proporciona elasticidad y suavidad. La cintura elástica con el logotipo de Calvin Klein asegura un ajuste seguro. Este pack incluye tres unidades con un diseño minimalista y tejido transpirable que contribuye a la comodidad.
ZAPATILLAS DEPORTIVAS PUMA SMASH
Con un diseño inspirado en el tenis, las zapatillas PUMA Smash V2 combinan un exterior de ante suave y detalles clásicos. La suela está fabricada en goma para mejorar la tracción, mientras que el corte ha sido actualizado para ofrecer comodidad durante el uso diario. El Formstrip lateral y el logotipo refuerzan la identidad de la marca.
PUMA ZAPATILLAS DE DEPORTE UNISEX ADULTO
Con líneas modernas y materiales resistentes, las PUMA Smash V2 L destacan por su exterior de cuero y suela de caucho que aporta tracción. La amortiguación Softride y Enzo proporciona una pisada suave y cómoda durante todo el día. El cierre de cordones asegura ajuste preciso y el diseño unisex se adapta a diferentes estilos urbanos.
GAFAS DE SOL AUDREY DE HAWKERS
Inspiradas en el glamour de Hollywood de los años 70, las gafas de sol AUDREY de HAWKERS combinan una montura TR90 ligera con lentes bio tac polarizadas. Ofrecen protección 100% UV y alta absorción solar, ayudando a reducir reflejos y fatiga ocular. El producto incluye funda de microfibra y caja.
CARTERA ELEGANTE DE TOMMY HILFIGER
La cartera Tommy Hilfiger AW0AW17266, fabricada en poliuretano, es duradera y resistente. Con dimensiones de 10 x 19 x 2 cm, cuenta con compartimentos para tarjetas y un bolsillo interior con cremallera para monedas, asegurando una buena organización. Su diseño liso y detalles de monograma aportan un toque de estilo, siendo un accesorio funcional para el uso diario.
ZAPATILLAS DE LONA VANS PARA MUJER
Inspiradas en el estilo clásico Old Skool, las zapatillas Vans Filmore Decon para mujer cuentan con lona resistente, suela de goma vulcanizada, puntera redondeada, cuello acolchado y plantilla con amortiguación. La icónica banda lateral y materiales suaves completan un calzado urbano cómodo, con identidad reconocible y detalles de calidad.
ZAPATILLAS DEPORTIVAS SKECHERS GRACEFUL PARA MUJER
Diseñado con tejido sintético transpirable, Skechers Graceful Get Connected presenta una suela de caucho ligera y flexible que absorbe impactos. La plantilla es de espuma viscoelástica, mientras que el forro interior es suave. Estas zapatillas están diseñadas para uso diario y cuentan con características como tejido sintético transpirable, suela de caucho ligera y plantilla de espuma viscoelástica.
PANTALÓN DEPORTIVO LARGO DE JOMA
Joma pantalón largo deportivo. Este pantalón está confeccionado con un tejido que absorbe la humedad, es transpirable y de secado rápido. Cuenta con cintura elástica, cordón ajustable y bolsillos laterales para mayor funcionalidad. Su diseño básico y funcional lo hace adecuado para diversas actividades físicas.