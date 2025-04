Prueba estas brumas perfumadas para el pelo y tu cabello olerá bien todos los días

Si ya eres de las que prefieren un aroma fresco y ligero que te acompañe durante el día, quizás sepas que puedes perfumarte el cabello sin dañarlo con las nuevas brumas para el pelo. No te arriesgues a dañarlo por querer oler mejor y consigue un aroma inolvidable que te acompañe durante más tiempo.

Lo que más sorprende a muchas es que existe una gama de lo más variada tanto en aromas como en precio. Por lo que empezar a utilizar brumas para el cabello no está restringido para nosotras ni por gustos ni por nuestro bolsillo.

Hace cosa de un año que me anime, y la verdad es que estoy encantada. Nunca me ha gustado destacar por llevar perfume, de hecho, prefiero las colonias ligeras con aromas frescos que me envuelvan en esa sensación de limpieza con la que estar cómoda todo el día. Y ha sido justo aquí donde, además de tener brumas con olores florales y cítricos, me he animado por los frutales o por algunos un poco más intensos como la vainilla. ¿Lo mejor? Siguen siendo sutiles y muy agradables.

Las brumas para el pelo tienen una textura ligera y acuosa para que no deje residuos tras su uso. Eso sí, no olvides antes de utilizarlas agitar bien el frasco y aplicarlo a una distancia de al menos 20 cm del pelo para no estropear tu peinado y asegurar que se aplica de manera uniforme. Del mismo modo, una vez lo apliques, péinate un poco con los dedos para asegurarte de que todo tu pelo huela igual de bien. Yo prefiero aplicarlo sobre la melena seca, pero puedes hacerlo también sobre el pelo aún húmedo sin ningún problema.

Aquí te dejo una selección bastante completa de las brumas para el cabello favoritas de las usuarias. Elige el aroma que más llame tu atención y anímate a terminar tu rutina de belleza diaria con unos toques de tu bruma capilar. ¡Te encantará!

BRUMA PERFUMADA COTTON FLOWER DE SEPHORA COLLECTION

Con fórmula vegana esta bruma para el cabello también puede utilizarse perfectamente sobre la piel. La puedes usar después de la ducha o durante el día para conseguir un aroma agradable que te acompañe durante todo el día. Su precio es de sólo 9,99€.

BRUMA THE RITUAL OF AYURVEDA DE RITUALS

Esta conocida marca también nos ofrece una opción de lo más glamurosa para sentirnos siempre acompañadas por un aroma a limpio y refrescante. Su precio es de 19,90€ en Amazon y tiene más de 100 ventas en el último mes.

BRUMA THE RITUAL OF SAKURA DE RITUALS

Y si eres una amante del aroma a flor de cerezo, aquí tienes esta bruma de RITUALS para que te rodee el perfume natural del sakura japonés. Este es uno de mis favoritos y está en SEPHORA por 19,99€.

BRUMA PERFUMADA DE MOROCCANOIL

Por un precio similar, tienes la apuesta para perfumar el cabello de Moroccanoil. Con aceite de argán y vitamina E para que además de tener un aroma fresco cuides de tu cabello, lo encontrarás en Amazon por 19,50€.

BRUMA BRAZILIAN CRUSH CHEIROSA 39

Las notas de coco verde y orquídea tropical mezcladas con pan tostados hacen de esa fragancia un aroma que engancha desde el primer momento. Me gustan mucho los perfumes frescos y con ese toque exótico que siempre dan un empujón positivo para empezar el día. Lo encontrarás en Douglas por 21,99€.