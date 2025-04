No te pierdas estos magníficos accesorios para que tu ropa luzca siempre nueva

Las prendas de ropa que más nos gustan acaban siendo las primeras en empezar a deteriorarse. Pero eso no significa que no podamos estirar mucho más su vida útil si aprendemos cómo conservarlas mejor desde el momento en el que las colocamos en el cesto de la ropa sucia.

Para conseguirlo, te voy a dar unas pautas muy sencillas que seguir en tu día a día para conseguir no sólo que tu ropa luzca casi como el primer día, sino que te aporte una satisfacción extra al verla toda ordenada y desprendiendo un aroma agradable.

Estos son los productos que necesitas tener en casa para cuidar al máximo de tu ropa

Aquí tienes una selección de productos y cómo utilizarlos paso a paso para que tu ropa dure más, huela mejor y, sobre todo, te apetezca ponértela cada día. Y es que, si sigues estos consejos podrás ahorrar mucho dinero en ropa nueva si sabes cómo cuidar la que ya tienes.

CESTA PARA LA ROPA FYLLEN DE IKEA

Ampliar

Me encanta esta cesta para la ropa sucia porque es muy ligera, fácil de transportar y, sobre todo, porque permite que la ropa esté siempre aireada. Es más resistente de lo que parece y tiene un precio de 9,99€ en Ikea.

La primera vez que la compré me duró más de 5 años, y la he cambiado recientemente por este mismo modelo porque me parece ideal para tener en el baño.

TOALLITAS CAPTURA COLORES DE IBERIA

Ampliar

Si te pasa como a mí, no haces tantas lavadoras como para poder dividir la ropa por colores, te recomiendo aún más que te hagas con estas toallitas.

Mete una en cada lavadora para conservar el auténtico color de tus prendas. Estas son las más vendidas en Amazon y tienen un precio de 4,99€.

PERLAS DE OLOR DE LENOR UNSTOPPABLES

Ampliar

Reconozco que desde que las probé, ya no sé poner lavadoras sin ellas. El aroma que deja en la ropa es muy agradable y ayuda a mantener esa sensación a limpio que queremos vestir durante todo el día.

Aprovecha la oferta flash de Amazon y llevatelas a casa con un 27% de descuento al precio de 12,34€.

BOLSAS PARA LA LAVADORA DE DMJIA

Ampliar

Podrás meter tanto la ropa interior como prendas de ropa delicada en estas bolsas para la lavadora y así conseguir que sufran menos durante el lavado.

Estas son las más vendidas de Amazon y tienen un precio de 5,69€ por el pack de 2 gracias a un pequeño descuento.

Newsletter

PACK DE 6 PELOTAS DE LANA PARA SECADORA DE EZHIPPIE

Ampliar

Tanto si tienes secadora en casa como si no, estas pelotas te ayudarán a que la colada salga mucho más seca. Son reutilizables y, créeme, se nota muchísimo.

Maltratarás mucho menos tu ropa y conseguirás un secado más uniforme. Su precio es de 15,27€ y están fabricadas con lana de Nueva Zelanda.

PLANCHA DE VAPOR VERTICAL DE KOREY

Ampliar

Si planchar te da pereza, pero no quieres renunciar a que tus prendas estén impecables te animo a que pruebes esta plancha vertical que, desde ya, te digo que te ayudará a cuidar del aspecto y el tejido de tu ropa.

Su precio es de 29,99€ en Amazon. ¡Adiós camisas y vestidos arrugados!

QUITAPELUSAS ELÉCTRICO DE BEAUTURAL

Ampliar

El más vendido de Amazon es este modelo que acabará con las malditas pelotillas de tus jerséis y abrigos. Ideal para conservar la ropa en cada cambio de temporada y que, además, por qué no decirlo, es bastante divertido de usar.

Lo tienes en Amazon por 10,79€.

Temas

Ideal

Amazon