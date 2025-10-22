L'Oréal Paris revitalift filler crema de noche: hidratación intensiva y efecto rellenador para pieles maduras

Redacción De Tiendas Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:17 Compartir

La L'Oréal Paris Revitalift Filler Crema de Noche Hidratante y Antiarrugas contiene una fórmula enriquecida con ácido hialurónico y Fibroxyl, un extracto vegetal reafirmante que ayuda a restaurar el volumen facial y a suavizar las marcas del sueño. Su textura cremosa y ligera facilita la aplicación nocturna, permitiendo que la piel absorba los ingredientes activos mientras descansas.

La crema contiene ingredientes que contribuyen a la hidratación y frescura de la piel tras su uso nocturno. Este producto ofrece un formato de 50 ml práctico para uso diario y viajes, y su fragancia fresca aporta una experiencia sensorial agradable sin resultar invasiva.

La composición de L'Oréal Paris Revitalift Filler Crema de Noche Hidratante y Antiarrugas destaca por la presencia de ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, un activo clave en la hidratación profunda y la restauración del volumen facial. Este ingrediente es ampliamente reconocido por su capacidad para retener hasta 1.000 veces su peso en agua, lo que ayuda a mantener la piel elástica y visiblemente más tersa al despertar. Además, la fórmula incorpora Fibroxyl (extracto de Alpinia galanga), un componente vegetal que contribuye a la firmeza cutánea y a la reducción de las arrugas marcadas, diferenciándose así de competidores que suelen basarse únicamente en el ácido hialurónico.

Otros ingredientes relevantes incluyen la glicerina, que actúa como humectante y refuerza la barrera protectora de la piel, y la presencia de antioxidantes como la vitamina E (tocopherol), que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres. La textura cremosa de la crema se debe en parte a los emolientes y siliconas (dimeticona), que facilitan la aplicación y aportan suavidad inmediata. Sin embargo, es importante señalar que la fórmula contiene alcohol denat. y fragancias, lo que puede resultar irritante para pieles extremadamente sensibles o con tendencia a la reactividad, un aspecto que la diferencia de opciones como Eucerin Hyaluron-Filler, más neutra en este sentido.

En resumen, la combinación de ácido hialurónico, extracto vegetal reafirmante y antioxidantes ofrece una propuesta equilibrada entre hidratación, efecto relleno y protección antioxidante.

CREMA DE NOCHE L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER HIDRATANTE

