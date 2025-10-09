El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hidrata, da firmeza y reduce las manchas: Así es la crema de día Revitalift Láser de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris Revitalift Láser Crema de Día Nº1 Antiarrugas ofrece hidratación intensa, protección solar SPF25 y una fórmula avanzada para combatir los signos de la edad en la piel madura.

Redacción De Tiendas

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:42

La L'Oréal Paris Revitalift Láser Crema de Día Nº1 Antiarrugas está diseñada para el cuidado de la piel madura, gracias a su fórmula enriquecida con Pro-Retinol y protección solar SPF25. Esta crema proporciona hidratación intensa, refuerza la firmeza y ayuda a reducir las manchas oscuras, combinando la experiencia de la cosmética coreana con la investigación dermatológica europea. El enfoque en ingredientes activos como el Pro-Xylane y el LHA proporciona un tratamiento que actúa sobre arrugas, textura y tono de la piel, aspectos que suelen preocupar a quienes utilizan cremas hidratantes de día.

Protección solar

Protección solar

Un elemento diferenciador es es su protección solar SPF25, superior a la de muchas cremas antiarrugas de uso diario, lo que contribuye a prevenir la aparición de nuevas manchas y el envejecimiento prematuro causado por los rayos UV. Además, su textura ligera y rápida absorción, libre de fragancias y parabenos, es compatible con pieles sensibles.

Inspirada en la cosmética coreana, la fórmula está orientada a fortalecer la barrera cutánea y mantener la hidratación durante todo el día, lo que se traduce en una piel más uniforme y luminosa con el uso continuado.

La compatibilidad con distintos tipos de piel es uno de los aspectos destacados en L'Oréal Paris Revitalift Láser Crema de Día Nº1 Antiarrugas. Aunque está formulada para piel madura, su composición sin fragancias ni parabenos la hace adecuada para pieles sensibles o con tendencia a la irritación.

Esta ausencia de ingredientes potencialmente irritantes minimiza el riesgo de reacciones adversas. La textura ligera y la rápida absorción permiten que la crema se adapte tanto a pieles secas como mixtas, proporcionando hidratación sin sensación grasa. El contenido en Pro-Retinol y LHA está pensado para actuar sobre signos de envejecimiento sin resultar agresivo, lo que contribuye a la tolerancia cutánea. Se recomienda consultar con un especialista en caso de piel extremadamente grasa o afecciones dermatológicas específicas.

L'Oréal Paris Revitalift Láser Crema de día

Comprar en Amazon

