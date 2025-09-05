El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Belleza

Dale volumen y longitud a tus pestañas con la máscara Lash Princess

La essence Lash Princess Efecto pestañas postizas máscara de pestañas, negro consigue unas pestañas largas y voluminosas con un acabado intenso, fórmula vegana y precio accesible para todos los bolsillos.

Redacción De Tiendas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:03

La máscara de pestañas Lash Princess con efecto pestañas postizas de essence se ha convertido en una de las opciones más comentadas y buscadas entre quienes desean potenciar su mirada sin recurrir a pestañas postizas. Este producto destaca no solo por su precio competitivo de 2,98€, sino también por su fórmula vegana y libre de crueldad animal, lo que la posiciona como una alternativa ética y accesible dentro del mundo del maquillaje de ojos. Su cepillo cónico, diseñado para aportar volumen y longitud, permite separar y definir las pestañas desde la raíz hasta la punta, consiguiendo un efecto de pestañas postizas en cuestión de segundos.

 

Para todo tipo de pestañas

Para todo tipo de pestañas

Uno de los puntoss fuertes de la máscara Lash Princesses su capacidad para realzar incluso las pestañas más finas o cortas, aportando densidad y curvatura de manera uniforme. Gracias a su color negro intenso y a la textura líquida, el resultado es una mirada más expresiva y definida, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales

Además, la facilidad para desmaquillar el producto y la ausencia de grumos tras varias capas son detalles que valoran quienes buscan comodidad y eficacia en su rutina de belleza. La excelente relación calidad-precio y su popularidad en plataformas como Amazon y TikTok refuerzan su reputación como una de las máscaras de pestañas más recomendadas del momento.

Un punto importante es que la textura no es excesivamente húmeda, facilitando la aplicación en pestañas que tienden a pegarse. Además, su facilidad para construir capas permite adaptar el resultado a las necesidades de cada tipo de pestaña: una sola pasada para un look natural o varias para un efecto más dramático. Las personas con pestañas muy finas suelen notar una mejora significativa en volumen y longitud, aunque en casos de pestañas extremadamente cortas puede requerirse algo más de paciencia para lograr el efecto postizo deseado.

Por otro lado, la fórmula vegana y sin fragancias agresivas minimiza el riesgo de irritación, lo que la hace apta para ojos sensibles y para usuarios de lentes de contacto. A diferencia de algunas opciones de gama alta que pueden resultar demasiado pesadas o difíciles de retirar, la essence Lash Princess se desmaquilla con facilidad, reduciendo la fricción y el daño en pestañas frágiles.

Newsletter

Máscara de pestañas Lash Princess

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  3. 3 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  4. 4

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  5. 5 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  6. 6

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química
  7. 7 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dale volumen y longitud a tus pestañas con la máscara Lash Princess

Dale volumen y longitud a tus pestañas con la máscara Lash Princess