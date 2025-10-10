¡No son simples camas! Son la solución de almacenaje que necesitas en tu dormitorio

Gestionar el espacio en el dormitorio se convierte en una tarea mucho más sencilla cuando el propio mobiliario suma soluciones de almacenaje. Las camas con espacio extra para guardar ropa, mantas o cualquier objeto permiten mantener el orden sin renunciar al diseño.

La variedad de medidas y acabados permite encontrar una opción que encaje en la decoración y en las rutinas cotidianas, facilitando el acceso a todo lo que se necesita a diario. Así, el dormitorio se transforma en un entorno más funcional y acogedor, donde el orden y el estilo van de la mano.

CAMA BLANCA JUVENIL DE DEMEYERE

Con líneas sencillas y un acabado blanco mate, esta cama juvenil de Demeyere aporta un toque luminoso y moderno al dormitorio. Su estructura, fabricada en melamina de alta calidad, integra dos cajones inferiores y un hueco central, facilitando la organización de ropa o accesorios sin ocupar espacio extra.

CAMA CON ALMACENAJE BLANCO DUEHOME

Gracias a su estructura robusta y diseño minimalista, la cama doble Four de duehome se integra fácilmente en dormitorios modernos. Este modelo, acabado en Blanco Artik, ofrece cuatro cajones inferiores de gran capacidad para aprovechar el espacio bajo la cama. Sus medidas son aptas para colchones de 150x190 cm.

CAMA CON ALMACENAJE POR RACXILY

Con un diseño contemporáneo en negro, la cama Racxily de 140 x 200 cm combina estructura metálica resistente y cabecero multifuncional. El cabecero incorpora compartimentos con vetas de madera y un espacio oculto, ideales para guardar libros, dispositivos o pequeños objetos y mantener todo a mano.

CAMA CON ALMACENAJE EN ROBLE DE DUEHOME

Más que una estructura convencional, la cama doble Modelo Four de duehome en acabado Roble Canadian aporta calidez y funcionalidad al dormitorio. Sus dimensiones amplias permiten colocar un colchón de 150x190 cm, mientras que el diseño minimalista facilita la integración en ambientes modernos o clásicos.

CAMA TAPIZADA CON ALMACENAJE DE YAHEETECH

Gracias a su estructura de acero y madera, esta cama doble tapizada de Yaheetech en negro combina resistencia y un diseño elegante con cabecero ajustable en altura. El tapizado en polipiel de líneas capitoné añade un toque sofisticado, mientras que los dos cajones con ruedas resultan muy prácticos para guardar ropa o textiles de temporada.

CAMA TAPIZADA BLANCA CON ALMACENAJE KIMENICH

Con un diseño contemporáneo, la cama tapizada KIMENICH de 140 x 190 cm es una opción ideal para quienes buscan confort y estilo. Destaca por su cabecero multifunción y tapizado en piel sintética blanca, que aporta un toque elegante y es fácil de mantener. Incorpora iluminación LED regulable y una estación de carga con puertos USB y Tipo-C, mejorando la comodidad diaria.

CAMA TAPIZADA CON ALMACENAJE DE MOIMHEAR

La cama doble de Moimhear en formato 140 x 200 cm presenta un diseño elegante y moderno con líneas limpias y un tapizado en lino de alta calidad. El cabecero ajustable permite adaptarlo a la altura deseada, facilitando la lectura o el descanso.

CAMA TAPIZADA CON ALMACENAJE FPPUUEG

Con un cabecero tapizado en terciopelo gris, esta cama doble de 180x200 cm ofrece un aspecto sofisticado y actual para el dormitorio. El diseño combina estructura robusta y detalles de calidad que favorecen la durabilidad y la estabilidad en el día a día.

CAMA JUVENIL CON CAJONES DE DEKIT GRUPO RIMOBEL

Con un diseño funcional en blanco y roble natural, la cama DEKIT GRUPO RIMOBEL Top de 90x190 cm incorpora dos cajones inferiores y un cabezal, adaptándose a dormitorios juveniles y espacios compactos. La estructura robusta y los herrajes resistentes garantizan estabilidad y durabilidad en el uso diario.

CAMA TAPIZADA CON ALMACENAJE DE NNXHWY

Con un diseño moderno en pana blanca, esta cama tapizada de 160 x 200 cm de NNXHWY incorpora tiras LED regulables en el cabecero y la base, creando una atmósfera personalizada en el dormitorio. El cabecero multifunción incluye compartimentos y un puerto de carga USB, combinando estética y funcionalidad en un solo mueble.