No te pierdas estos colchones y somieres para conseguir un descanso de verdad

BienestarNo te pierdas estos colchones y somieres para conseguir un descanso de verdad
¿Estás pensando en renovar tu dormitorio? Un buen somier y colchón de 90x190 son clave para un buen descanso. Aquí encontrarás opciones con soporte firme, transpirables y duraderos, diseñados para ofrecerte comodidad y funcionalidad.
Redacción De Tiendas
Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:13
Dormir bien empieza por elegir la base y el colchón adecuados. Las camas de 90x190 cm se han convertido en la elección más práctica para habitaciones individuales, pisos pequeños o cuartos juveniles, donde el espacio y la comodidad son igual de importantes. En este formato, la oferta abarca tanto somieres robustos con refuerzos metálicos como colchones viscoelásticos con tecnologías pensadas para el confort en cualquier estación del año.
La variedad de opciones incluye desde soluciones básicas para quienes buscan algo sencillo, hasta conjuntos completos que combinan somier y colchón en un solo paquete. Así, es posible encontrar alternativas adaptadas a diferentes presupuestos y estilos de vida, sin renunciar a la calidad del descanso ni a la funcionalidad del mobiliario. Tanto si se busca renovar una habitación como equipar un dormitorio desde cero, la selección de productos cubre las necesidades más habituales en el hogar actual.
Newsletter
CAMA COMPLETA CON COLCHÓN REVERSIBLE DE DUÉRMETE ONLINE
Con una estructura de acero reforzado y láminas anchas de chopo, este conjuntode cama y colchón de 90x190 cm combina firmeza y durabilidad en un solo paquete. El somier incluye cuatro patas metálicas roscadas, asegurando estabilidad y soporte durante el descanso diario.
El colchón Lite reversible incorpora dos caras diferenciadas: una con tejido cálido para invierno y otra con tejido 3D transpirable pensado para el verano. Esta configuración permite adaptar la cama a las distintas estaciones, aportando confort y frescura cuando más se necesita.
CAMA COMPLETA CON COLCHÓN REVERSIBLE DE AMUÉBLATE ONLINE
Gracias a su estructura de acero reforzado, este conjunto de cama de 90x190 cm de amuéblate online ofrece una base estable y duradera para el descanso diario. El somier basic incluye láminas de madera de chopo natural y cuatro patas metálicas cuadradas, proporcionando un soporte firme adaptable a dormitorios individuales.
El colchón Fit reversible tiene una cara de tejido cálido para invierno y otra de tejido 3D transpirable para verano, facilitando la regulación térmica anual.
COLCHÓN VISCOELÁSTICO DE LUXIABED REVERSIBLE
Con su diseño reversible, el colchón viscoelástico LUXIABED de 90x190 cm permite elegir entre dos superficies diferenciadas: una más suave y otra con tejido 3D para favorecer la ventilación. La altura de 20 cm y la tecnología MemorySens aportan un equilibrio entre adaptabilidad y firmeza media.
El núcleo de espuma de alta resiliencia, junto a materiales hipoalergénicos y certificados, proporciona un entorno higiénico y seguro para el descanso diario.
SOMIER BÁSICO DE MUEBLIX.COM
Con estructura de acero resistente y láminas de chopo anchas, el somier Eco de MUEBLIX.COM para cama de 90x190 cm destaca por su base sólida y ligera. Las patas elevan la superficie hasta los 30 cm, permitiendo una ventilación óptima y facilitando la limpieza bajo la cama.
Su diseño funcional se adapta tanto a dormitorios individuales como a camas nido, proporcionando estabilidad sin añadir peso excesivo.
COLCHÓN VISCOELÁSTICO CECOTEC CON DOBLE CARA
Con estructura multicapa y altura de 21 cm, este colchón viscoelástico Cecotec Flow PureVital 1900 de 90x190 cm incorpora el núcleo FoamVital para ofrecer una firmeza alta y soporte duradero. El tejido SoftTex aporta suavidad y facilita la transpiración, ayudando a mantener el colchón limpio y fresco durante más tiempo.
La tecnología Dual System permite disfrutar de una cara cálida para invierno y otra transpirable para verano, adaptándose a las necesidades de cada estación. Su composición previene la acumulación de ácaros y bacterias, proporcionando un entorno higiénico y confortable.
SOMNIA DESCANSO SOMIER
Fabricado en acero de 30x30 mm y láminas de chopo natural, este somier de 90x190 cm de Somnia Descanso ofrece una base robusta y estable para colchones individuales. El acabado en pintura epoxi gris antracita añade resistencia frente a la corrosión y los golpes, manteniendo su aspecto impecable con el paso del tiempo.
Su barra de refuerzo central proporciona un soporte extra, mientras que el montaje rápido facilita la instalación en cualquier dormitorio.
COLCHÓN VISCOELÁSTICO DORMIO ZAFIRO
El Dormio Zafiro de 90x190 cm apuesta por el confort gracias a su núcleo indeformable y a un acolchado viscoelástico de 2,5 cm. Su altura total de 21 cm y el lateral con tejido 3D transpirable ayudan a mantener una ventilación constante durante toda la noche.
El tratamiento antiácaros y antibacterias en sus fibras textiles contribuye a un entorno saludable, minimizando alergias y mejorando la higiene del sueño. La superficie anatómica se adapta al cuerpo, favoreciendo una correcta alineación de la columna y reduciendo molestias de espalda.
COLCHÓN VISCOELÁSTICO FUSIONHOME REVERSIBLE
Con un diseño multicapa y 21 cm de altura, el colchón viscoelástico FUSIONHOME 90x190 Imperial ofrece una superficie de descanso adaptable y firme. Su estructura combina espuma de alta densidad y material viscoelástico, proporcionando soporte anatómico y ayudando a relajar la musculatura tras largas jornadas.
La doble cara, pensada para verano e invierno, facilita el confort térmico todo el año. El tratamiento antiácaros y la transpirabilidad del tejido favorecen un entorno saludable.
COLCHÓN REVERSIBLE DE DUÉRMETE ONLINE
Diseñado con materiales transpirables, el colchón viscoelástico Lite reversible de DUÉRMETE ONLINE en formato 90x190 cm presenta una estructura de espuma HR y doble cara para adaptarse tanto al invierno como al verano. Su acolchado viscoelástico y tejido premium proporcionan una firmeza media-alta, asegurando soporte y confort en cada descanso.
El tratamiento con Aloe Vera y la protección contra ácaros y bacterias favorecen un entorno higiénico, mientras que la independencia de lechos permite dormir sin notar movimientos ajenos.
SOMIER REFORZADO DE HOGAR24 ES
Gracias a su estructura de acero reforzado, el somier HOGAR24 ES de 90x190 cm proporciona una base robusta con perfil especial de 40x30 mm y láminas anchas de chopo tratadas para resistir la humedad. Las patas cilíndricas de 26 cm se instalan fácilmente, elevando la cama y facilitando la ventilación.
El sistema de tacos de alta resistencia elimina ruidos molestos y aporta estabilidad durante el descanso.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.