Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL CORREO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Tecnología en el hogar

Orbegozo Air 52: Analizamos este climatizador evaporativo 3 en 1 para refrescar espacios pequeños

El Orbegozo Air 52 ofrece una solución práctica y portátil para refrescar espacios pequeños, combinando funciones de climatización, humidificación y purificación en un solo aparato de bajo consumo.

Redacción De Tiendas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:52

El Orbegozo Air 52 se presenta como una solución versátil para quienes buscan combatir el calor de manera eficiente sin recurrir a sistemas de aire acondicionado tradicionales. Este climatizador evaporativo 3 en 1 destaca por combinar funciones de enfriamiento, purificación y humidificación en un solo aparato, lo que lo convierte en una opción práctica para el hogar durante los meses más calurosos. Su depósito de 10 litros, junto con los acumuladores de frío incluidos, permite mantener el ambiente fresco por más tiempo, mientras que el temporizador de hasta 8 horas y el mando a distancia facilitan su uso diario sin complicaciones.

A diferencia de otros modelos más básicos, el Orbegozo Air 52 incorpora tres velocidades y un sistema de control táctil con luces LED, lo que aporta un toque moderno y funcional. Su motor de 65 W proporciona un caudal de aire suficiente para habitaciones medianas, y su diseño compacto de mesa permite trasladarlo fácilmente de una estancia a otra. Además, su capacidad para humidificar el aire lo hace especialmente útil en zonas secas, aportando un extra de confort en el día a día. Si buscas un "climatizador evaporativo" que ofrezca un equilibrio entre prestaciones, consumo energético y facilidad de uso, este modelo de Orbegozo merece una revisión detallada.

PUNTOS FUERTES DEL ORBEGOZO AIR 52

El Orbegozo Air 52 ofrece una serie de ventajas que lo posicionan como una opción interesante dentro de los climatizadores evaporativos de gama doméstica.

- Versatilidad 3 en 1: combina funciones de climatizador, purificador y humidificador, lo que permite mejorar el confort ambiental más allá del simple enfriamiento.

- Depósito de 10 litros: su capacidad es superior a la de modelos como el Tristar AT-5450 (4,5 litros), lo que favorece una mayor autonomía y reduce la frecuencia de rellenado.

- Manejo sencillo: el control táctil, el temporizador de hasta 8 horas y el mando a distancia facilitan el uso diario, incluso para personas poco habituadas a este tipo de dispositivos.

- Diseño compacto y portátil: su formato de sobremesa y el peso moderado de 7,18 kg permiten trasladarlo sin esfuerzo entre habitaciones.

Climatizador evaporativo 3 en 1 Orbegozo Air 52

