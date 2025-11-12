Estas mesas de centro elevables aportan diseño y funcionalidad a tu salón

DecoEstas mesas de centro elevables aportan diseño y funcionalidad a tu salón
Las mesas elevables y los diseños rectangulares permiten aprovechar mejor el espacio en salones pequeños. Elegir acabados de calidad y sistemas de almacenaje contribuye a una mayor comodidad y organización.
Redacción De Tiendas
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:20
Las mesas de centro han evolucionado para convertirse en piezas multifuncionales que aportan tanto estilo como utilidad al salón. Los modelos elevables permiten transformar un espacio de descanso en una zona de trabajo, comida informal o lectura en cuestión de segundos, sin renunciar a la estética. La posibilidad de ocultar mandos, cargadores o revistas en compartimentos internos mantiene el orden y la sensación de amplitud en el espacio.
La selección de mesas de centro incluye opciones con superficies elevables. Estos diseños permiten adaptar la altura según la actividad, ya sea para teletrabajar desde el sofá o disfrutar de una cena improvisada. El almacenamiento oculto y los estantes adicionales ayudan a organizar objetos cotidianos sin perder de vista el diseño.
MESA DE CENTRO ELEVABLE HABITDESIGN
Con líneas modernas en blanco Artik y roble Canadian, esta mesa de centro elevable de Habitdesign ofrece un tablero ajustable en altura y un compartimento interior oculto. Fabricada en melamina de alta densidad, combina resistencia y fácil limpieza. Su estructura robusta y diseño contemporáneo aportan funcionalidad y orden al salón, adaptándose a diferentes estilos decorativos.
MESA DE CENTRO INDUSTRIAL DE IDMARKET
Con un marcado estilo industrial, la mesa de centro rectangular ALIX de IDMarket combina madera y estructura metálica negra en un diseño robusto y contemporáneo. Su bandeja de 110 cm ofrece superficie amplia, mientras el borde elevado aporta presencia visual y estabilidad. El pie central tipo araña refuerza la solidez y añade un toque distintivo al conjunto.
MESA DE CENTRO ELEVABLE DORMIDAN
Fabricada con melamina de 22 mm de grosor, esta mesa de centro elevable DORMIDAN destaca por su estructura robusta y estable. El diseño minimalista y la tapa con bisagras metálicas facilitan una apertura suave. Sus dimensiones compactas y acabado mate aportan funcionalidad y estilo, combinando resistencia y fácil mantenimiento en un solo mueble versátil.
MESA DE CENTRO ELEVABLE VASAGLE EN BLANCO NIEVE
Con líneas modernas y acabado blanco nieve, esta mesa de centro elevable VASAGLE destaca por su tablero ajustable en altura y estructura reforzada con patas de acero. Ofrece tres compartimentos abiertos y un espacio oculto bajo la tapa, facilitando el almacenamiento y la organización. Su superficie impermeable asegura limpieza sencilla y mantiene el aspecto impecable en cualquier salón.
DUÉRMETE ONLINE MESA ELEVABLE
Elaborada en madera aglomerada resistente, la mesa de centro elevable de DUÉRMETE ONLINE presenta un acabado blanco con tapa gris cemento y líneas escandinavas. Su mecanismo permite ajustar la altura fácilmente gracias a guías metálicas, y el compartimento interior facilita el almacenaje. La superficie es impermeable y de fácil limpieza, aportando durabilidad y practicidad al salón.
MESA DE CENTRO ELEVABLE VASAGLE EN MARRÓN RÚSTICO
Con estructura robusta y acabado marrón rústico, la mesa de centro VASAGLE incluye tablero elevable, tres compartimentos abiertos y uno oculto para organización eficiente. Las patas de acero y las barras en forma de X refuerzan su estabilidad y dan un toque industrial. La superficie impermeable facilita la limpieza y mantiene el aspecto impecable en cualquier salón.
MESA DE CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ROLANSTAR
Con un diseño moderno y tablero elevable dividido, la mesa de centro Rolanstar permite dos zonas de uso independientes. Incorpora tres compartimentos ocultos, dos cajones y un estante abierto, facilitando la organización. La estructura robusta y el mecanismo de gas metálico garantizan estabilidad y suavidad en la apertura, mientras la superficie blanca ofrece resistencia y fácil limpieza.
MESA DE CENTRO CON REVISTERO HABITDESIGN
Fabricada en melamina de alta calidad, esta mesa de centro elevable Habitdesign incorpora un compartimento interior y un estante revistero que facilitan la organización. El acabado blanco Artik aporta luminosidad, mientras el mecanismo elevable permite ajustar la altura fácilmente. Su superficie resistente y limpieza sencilla completan un diseño funcional y duradero para cualquier salón moderno.
MESA DE CENTRO ELEVABLE DUEHOME
Con líneas sencillas y acabado en blanco Artik y roble Canadian, la mesa de centro elevable duehome LYA incorpora doble altura y compartimento interior. Sus bisagras metálicas permiten una elevación fluida y estable. Fabricada en melamina resistente, el revistero inferior añade funcionalidad y el diseño rectangular se integra fácilmente en ambientes modernos, combinando durabilidad y estilo en una sola pieza.
MESA DE CENTRO ELEVABLE MATTFY EN WENGUÉ
Gracias a su acabado wengué y líneas escandinavas, la mesa de centro elevable mattfy ofrece una superficie ajustable y un compartimento interno para almacenamiento. Fabricada en melamina impermeable de alta calidad, destaca por su resistencia y fácil limpieza. Las guías metálicas facilitan la elevación, aportando funcionalidad y un toque elegante a cualquier salón moderno.
