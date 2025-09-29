El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los mejores juguetes Montessori para estimular a los bebés de entre 6 y 12 meses

Los juguetes Montessori estimulan la curiosidad y coordinación de tu bebé desde sus primeros meses. Ideales para pequeños de 6 a 12 meses, ayudan en su desarrollo sensorial y motor, explorando texturas. ¡Cada día puede ser una nueva aventura!

Redacción De Tiendas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:39

Los juguetes Montessori para bebés de 6 a 12 meses estimulan el desarrollo sensorial y motor. Están diseñados para acompañar los primeros logros del bebé, como el agarre y la exploración de diferentes texturas, priorizando la seguridad y la facilidad de uso para manos pequeñas.

El método Montessori promueve el aprendizaje autónomo. Los bebés pueden experimentar y resolver pequeños retos por sí mismos. Juguetes como torres apilables, juegos de pesca con peces de tela y libros con espejos o texturas favorecen el desarrollo cognitivo y sensorial. Estos juegos son ideales para fomentar la curiosidad y la exploración, permitiendo que los bebés interactúen con su entorno de manera segura y divertida.

JUEGO SENSORIAL DE GOOZY GOODS PARA BEBÉS

Diseñado para acompañar el crecimiento de los más pequeños, el set Montessori de GOOZY GOODS incluye 22 piezas que abarcan desde una pelota sensorial hasta una torre apilable de silicona. Cada elemento estimula sentidos y habilidades, adaptándose a las distintas etapas entre los 6 y 24 meses. El formato seguro y sin tóxicos garantiza tranquilidad durante el juego.

JUEGO SENSORIAL MONTESSORI DE AUEZONA

Con una propuesta multifuncional, este set Montessori 5 en 1 de Auezona reúne bloques apilables, pelotas sensoriales, anillos y una caja de pañuelos en un solo paquete. Fabricado en silicona y ABS sin BPA, el conjunto está pensado para acompañar el desarrollo desde los seis meses, permitiendo que los pequeños exploren texturas y colores de manera segura.

JUEGO DE APILAMIENTO EN MADERA SWEETY FOX

Entre los juguetes de madera para los más pequeños, este set de Sweety Fox destaca por sus bloques apilables en tonos pastel. Incluye veinte piezas de diferentes formas y colores suaves, pensadas para ser manipuladas fácilmente por manos pequeñas. Su acabado liso y las esquinas redondeadas aportan seguridad durante el juego diario.

CAJA SENSORIAL MONTESSORI DE MAILESI

Con una estructura compacta y colorida, la caja sensorial de Mailesi invita a los pequeños a explorar formas y texturas. Incluye nueve piezas entre bolas blandas y bloques fáciles de agarrar, fabricadas en materiales seguros y suaves. El diseño con bandas elásticas ofrece un reto divertido que evoluciona con el desarrollo del bebé.

LIBRO SENSORIAL CON ESPEJO DE URMYWO

En formato plegable y ligero, este libro sensorial de tela de URMYWO combina patrones de alto contraste y colores vivos que captan la atención de los bebés desde los primeros meses. Su estructura incluye páginas con papel crujiente, un espejo seguro y mordedores sin BPA, todo pensado para estimular el desarrollo visual y sensorial.

JUEGO DE PESCA MONTESSORI DE HAHALAND

Con su enfoque lúdico, el juego de pesca Montessori de hahaland propone una experiencia multisensorial para bebés a partir de seis meses. Incluye quince peces de tela, cinco cubos apilables y una caña adaptada a manos pequeñas, todo presentado en una bolsa fácil de transportar. Los materiales suaves y seguros aseguran tranquilidad durante el uso diario.

SONAJERO SENSORIAL DE SILICONA M4CQSBLE

Con su formato compacto y diseño en silicona de grado alimentario, este sonajero sensorial de M4CQSBLE combina mordedor, bola sensorial y sonajero en una sola pieza fácil de agarrar. Sus colores vivos y la forma de conejito atraen la atención de los bebés, mientras los materiales suaves y sin bordes protegen encías y manos.

