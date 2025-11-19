No esperes a los meses de calor y hazte ya con este ventilador de techo con luz de Cecotec

Redacción De Tiendas Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:38 Compartir

El ventilador de techo con luz y aspas retráctiles EnergySilence Aero 4200 Invisible White de Cecotec destaca como una opción avanzada para quienes buscan combinar ventilación eficiente y diseño moderno en el hogar. Este modelo, con un diámetro de 42 pulgadas y motor DC de 30W, integra un sistema de aspas retráctiles que permite transformar el ventilador en una lámpara discreta cuando no está en uso, aportando un toque elegante y funcional al espacio. Su estructura ligera y color blanco facilitan la integración en dormitorios, salones y otras estancias, adaptándose a diferentes estilos decorativos.

Entre sus características más relevantes se encuentran las 6 velocidades ajustables, el temporizador programable (1, 2, 4 u 8 horas) y el modo invierno-verano que invierte el sentido de giro para optimizar la circulación del aire según la estación. El mando a distancia incluido permite controlar tanto la ventilación como la iluminación, que ofrece tres tonalidades distintas para crear ambientes personalizados. La combinación de bajo consumo energético, funcionamiento silencioso y la posibilidad de ocultar las aspas lo convierten en una alternativa interesante frente a otros ventiladores de techo tradicionales, especialmente en estancias donde el espacio y la estética son prioritarios.

Entre sus principales puntos positivos destaca el sistema de aspas retráctiles, que aporta una estética limpia y moderna cuando el ventilador no está en funcionamiento. Esta característica resulta especialmente práctica en estancias donde se busca un diseño minimalista o se dispone de techos bajos. La integración de modo invierno-verano amplía su utilidad durante todo el año, y el mando a distancia proporciona un control cómodo de todas las funciones, incluyendo la iluminación con tres tonalidades distintas y el temporizador programable.

VENTILADOR DE TECHO CECOTEC ENERGYSILENCE AERO 4200 BLANCO

