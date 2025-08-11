Crear un recibidor que te guste es facilísimo con estos accesorios de Ikea

Cuando sales o entras de casa necesitas tener tus cosas a mano. Y, sobre todo, tratar de no dejarte nada. Vestirte de la cabeza a los pies, como dicen nuestras abuelas, es mucho más sencillo de lo que pensabas.

Si crees que no cuentas con el espacio necesario para tener un recibidor de película, te equivocas. Con estos percheros, zapateros y accesorios de Ikea vas a poder comprobar lo fácil que es jugar incluso con los espacios más limitados.

Así que vamos a echarle un buen vistazo a la serie ÄLGANÄS que cuenta con todo lo que necesitas para que tengas tus prendas ordenadas y, encima, consigas un ambiente súper agradable sin descuidar la estética.

LOS 3 IMPRESCINDIBLES DE ÄLGANÄS PARA TU RECIBIDOR

Tengo un piso pequeño, pero no me gusta que el tamaño reduzca mi creatividad a la hora de crear un espacio agradable. Y claro, Ikea me lo pone siempre tan fácil que es difícil no caer en la tentación de intentarlo. ¡Prueba tú también!

Perchero con zapatero

Por estrecho que sea tu pasillo, seguro que tienes una pared libre donde colocarlo. No necesitas que esté justo al lado de la puerta: juega con las medidas y haz que un pequeño tramo se convierta en un espacio indispensable en tu día a día.

Aquí tienes este perchero zapatero que incluye una pequeña repisa y dos ganchos para que cuelgues el bolso, las llaves… ¡Todo lo que necesites en el mínimo espacio! Su precio es de 29,99€.

Estante zapatero

¿Quieres ocupar aún menos espacio? Pues no te preocupes, que aquí tienes esta otra opción de la misma serie para que coloques hasta 12 pares de zapatos. También tiene un diseño muy funcional y neutro para que destaque lo que tú quieras. Cuesta 19,99€.

Perchero azul claro

Aunque lo tienes también en color negro, te animo a apuestes por el color para darle aún más personalidad a tu recibidor. Lo bueno de este modelo es que tiene ese toque clásico que siempre queda bien. Además, cuesta sólo 24,99€.

ELEVA TU RECIBIDOR CON ESTOS ACCESORIOS: TODO DETALLE ES POCO

Elijas el perchero o zapatero que elijas de los 3 modelos de ÄLGANÄS, vas a necesitar unos cuantos complementos para bordarlo. Aquí te dejo los que yo compré, y los que te recomiendo echarles un vistacillo.

Bandeja para zapatero BAGGMUCK

Esta bandeja la necesitas sí o sí. Más que nada para que, si has pasado un día al aire libre en la montaña o en la playa, no se te ensucie la casa. Cuesta sólo 2,49€.

Calzador SNÖSKYFFEL

Para que lo tengas a mano, te recomiendo este calzador para que te pongas tus zapatos en un segundo. Su precio es de 0,49€ y es metálico para que te dure muchos años.

Perchero de colgar PÅLYCKE

Una repisa estrecha, créeme, se puede colocar en cualquier parte, así que te animo a que lo hagas en tu recibidor y ganes aún más espacio de almacenamiento con este perchero ajustable. Su precio es de 2,99€.

Gancho autoadhesivo TIPPVAGN

Si vas con prisas y no recuerdas dónde dejaste las llaves, aquí te dejo la solución perfecta. Este pack de 2 unidades cuesta sólo 0,59€. ¡Y encima no tienes que hacer agujeros! Se colocan mediante adhesivo.

Cortinas blancas DYTÅG

Si tienes más espacio y quieres eliminar el ruido visual de tus prendas en la entrada, también puedes optar por poner estas cortinas de lino blanco. Se instalan muy fácilmente y son de las que filtran la luz pero te proporcionan privacidad. Las tienen sólo en Ikea por 79,99€.

Ahora que ya estás en casa: pasa y ponte cómodo

No hay nada como llegar a casa, cerrar la puerta y olvidarte de la rutina sentándote a la mesa. ¡Y ojo!, que si traes invitados, pues mucho mejor. Por eso te animo a que, al final de tu recibidor, coloques una de las últimas novedades en mesas de Ikea.

Mesa y 4 sillas VIHALS

Si ya las conocías pero no te habías decidido, yo te animo que lo hagas con su nuevo color. Este verde, tan único de Ikea, es perfecto para conseguir un espacio agradable y moderno. Además, por mucho que creas que este color no pega con el resto de tu casa, te animo a que lo pruebes y compruebes cómo conseguir un cambio espectacular por 239€.

Mesa TONSTAD

Y si quieres una mesa con un toque aún más cálido, apuesta por esta de chapa de roble teñida. Tiene espacio para hasta 6 sillas y mide 200 x 85 cm. Espacio más que de sobra para que te sientes a comer, a leer o estar un rato con tu portátil. Su precio es de 329€ y es otra de las novedades de Ikea.

¿Te ha picado la curiosidad y quieres ver más opciones? Pues reserva unos minutos para echarle un buen vistazo al nuevo catálogo de Ikea.

