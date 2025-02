Cómo crear un ambiente natural y acogedor con plantas artificiales

El mundo de las plantas es algo que me apasiona desde niña y, precisamente porque tengo formación y pasión por ellas, sé cuándo no recomendar apostar por tener plantas naturales en casa. De hecho, la opción de las plantas artificiales me parece una de las más aconsejables para el ritmo diario de muchos de nosotros y es que… ¿por qué renunciar a un toque verde de lo más refrescante y relajado en nuestras casas?

Si no tenemos mano con la jardinería o si no tenemos tiempo para dedicarles a nuestras amigas las plantas, es mucho mejor apostar por decorar nuestra casa con plantas artificiales. Hay que ser responsables con nuestras elecciones y, aunque las plantas naturales son realmente preciosas, no debemos maltratarlas por un simple capricho estético. Mejor ser sinceros con nosotros mismos y comprar una planta artificial que, además de no requerir ningún tipo de cuidado, quedará perfecta si sabes dónde colocarla. ¡Aquí te dejo unas cuantas ideas!

CÓMO DECORAR CON PLANTAS ARTIFICIALES

Mi mejor consejo es que no elijas la planta que creas que pueda quedar bien, sino que te dejes guiar por lo que de verdad te gusta. Sólo de esta forma conseguirás el efecto deseado en cualquier rincón de tu casa.

Además, al igual que sucede con otros elementos decorativos, es mejor no sobrecargar zonas si no estás acostumbrado a decorar con plantas. Mejor empezar por una única planta o un pequeño ramo floral, antes de cubrir zonas y conseguir el efecto contrario.

Personalmente, me gustan mucho las plantas artificiales de pequeño tamaño o colgantes ya que puedes colocarlas en cualquier rincón y que den ese toque natural que quieres. Por ejemplo, las plantas artificiales colgantes quedan genial como parte final de cualquier estante. Pueden ser perfectas para el dormitorio, el salón o incluso el cuarto del baño. Además, las de pequeño tamaño sirven para colocar junto a otros elementos decorativos. ¿Por qué no te animas a combinarlas con cuadros, figuras u otros objetos de decoración para darle personalidad a tu zona de trabajo o tu rincón de relajación?

Un truquillo para que queden más realistas es colocarlas en una maceta. Hay muchos recipientes para macetas bonitos con los que te apetecerá probar y conseguir reflejar aún más tus gustos y personalidad en tu hogar.

Por último, si no quieres complicarte y te apetece ir cambiando la decoración conforme a la llegada de una nueva estación, quizás te apetezca empezar por los ramos de flores artificiales que quedan estupendas en cualquier jarrón. Personalmente prefiero los de estilo minimalista, pero si quieres un toque más acogedor, no dejes de probar diferentes combinaciones para tu recibidor o incluso tu cocina.

Aquí te dejo una selección de mis plantas artificiales favoritas de Ikea para empezar a decorar tu casa. Se limpian muy fácilmente y mantienen su color. ¡Son ideales!

Planta artificial colgante eucalipto

Seguro que ya has visto esta planta artificial colgante en la red, y es que una de las más vendidas por sus colores claros que encajan bien con cualquier ambiente. Mide 9 cm y tiene un precio de sólo 3,99€.

Set 3 plantas suculentas artificiales

Tengo este mismo juego desde hace años en mi salón y me sigue encantando. Lo tengo cerca de la ventana para conseguir un toque agradable en las horas de sol. Son muy duraderas y puedes combinarlas como prefieras. Su precio es de 3,49€.

Set de 3 plantas aromáticas artificiales

Si prefieres las aromáticas para conseguir un aire más rústico y cozy, aquí tienes este otro set que tienen una altura de 5cm y un precio de 1,99€.

Planta para exterior o interior de bambú artificial

Nada mejor para crear un rincón de relajación en casa como esta planta de 23 cm de altura y que está fabricado con un 50% de plástico reciclado. No pesa, es fácil de limpiar y se verá estupenda pase el tiempo que pase. Su precio es de 49,99€.

Planta monstera artificial

La monstera es una de las plantas favoritas de los interioristas. Pero tranquilo, que con esta planta artificial no tendrás que aprender sobre ella, sólo elegir un macetero bonito y colocarla donde más te guste. Mide 12 cm y tiene un precio de 6,99€.

Planta artificial orquídea

Un punto exótico y fresco para tu dormitorio o cuarto de baño a un precio de 9,99€. Mide 12 cm y está muy conseguido. ¡Parece de verdad! Eso sí, no olvides colocarla en un recipiente bonito y en un lugar donde luzca como merece.

Flor artificial rosa SMYCKA

Para terminar, quiero que le eches un ojo a esta flor artificial que, ya te digo, queda preciosa la ponga donde la pongas. A mí me gusta muchísimo como centro de mesa o para el recibidor. Te recomiendo que la coloques en un bonito jarrón de cristal para que sea el centro de todas las miradas. Su precio es de 0,99€. Irresistible.

