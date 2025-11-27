El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cocina

Cocina más rápido y seguro con la olla express Quick Monix que conquista por su eficiencia

La olla express Quick Monix combina eficiencia, seguridad y durabilidad en un diseño apto para todo tipo de cocinas, ofreciendo una solución práctica para cocinar rápido y conservar el sabor de los alimentos.

Redacción De Tiendas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:59

La olla express Quick de 6 litros Monix ha logrado consolidarse como una de las opciones más valoradas en el segmento de ollas a presión, gracias a su combinación de eficiencia, seguridad y durabilidad. Fabricada en acero inoxidable 18/10 y con un diámetro de 22 cm, esta olla destaca por su triple fondo difusor forjado, que distribuye el calor de manera uniforme, permitiendo una cocción más rápida y un considerable ahorro de energía.

Además, su capacidad de 6 litros la convierte en una herramienta práctica para familias de tamaño medio, facilitando la preparación de guisos, legumbres o carnes en menos tiempo y conservando mejor los nutrientes.

Uno de los principales puntos fuertes de la olla express Quick Monix es su fabricación en acero inoxidable 18/10 de 5,3 mm de espesor, que garantiza una alta resistencia al uso diario y una durabilidad superior a la media del mercado. Este material no solo facilita la limpieza, sino que también contribuye a mantener el sabor y los nutrientes de los alimentos, aspecto especialmente valorado por quienes priorizan una cocina saludable.

La olla incorpora un triple fondo difusor forjado, diseñado para distribuir el calor de manera uniforme en toda la base. Esto permite cocinar de forma más eficiente y rápida, con un ahorro de tiempo y energía notable en comparación con modelos convencionales. Además, el selector de dos niveles de presión aporta versatilidad, permitiendo adaptar la cocción a diferentes tipos de alimentos, desde verduras delicadas hasta carnes más duras, algo que no siempre se encuentra en modelos de precio similar.

En términos de seguridad, la olla express Quick Monix destaca por su triple sistema de seguridad, que incluye válvula de funcionamiento, válvula de seguridad y sistema de cierre seguro.

OLLA EXPRESS MONIX QUICK DE 6 LITROS EN ACERO INOXIDABLE

Comprar en Amazon

