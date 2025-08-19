El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sombrilla excéntrica para tu terraza y jardín: Amplia sombra con protección solar

El VOUNOT 300 ofrece una amplia sombra ajustable y protección UV eficaz para disfrutar del exterior con comodidad y sin complicaciones.

Redacción De Tiendas

Martes, 19 de agosto 2025, 10:13

Esta sombrilla se ha convertido en una de las opciones más buscadas para quienes desean disfrutar de su terraza o jardín con una protección solar eficiente y sin renunciar al diseño. Su amplia lona hexagonal de 3 metros de diámetro, fabricada en poliéster de 180 g/m², proporciona una generosa zona de sombra y una protección destacada frente a los rayos UV, un aspecto clave para quienes buscan resguardar sus espacios exteriores durante los meses más calurosos. Además, el color beige aporta un toque elegante y fácilmente combinable con cualquier mobiliario de exterior.

Comprar en Amazon

 

Una de las características más diferenciadoras de este modelo es su sistema de apertura y cierre mediante manivela, que facilita el manejo incluso para quienes no están acostumbrados a sombrillas excéntricas. La posibilidad de ajustar tanto la altura como el ángulo de inclinación, junto a la rotación de 360 grados, permite adaptar la sombra a cualquier momento del día, superando en versatilidad a muchos parasoles tradicionales. El marco de acero inoxidable y la base cruzada, aunque requieren un peso adicional para garantizar la estabilidad, aportan robustez y durabilidad frente al uso diario y a las condiciones climáticas habituales en terrazas y patios.

El precio competitivo de este parasol, situado en 56,89€, lo posiciona como una alternativa atractiva frente a modelos más caros que ofrecen prestaciones similares. La inclusión de una funda protectora y la facilidad de montaje convierten a esta sombrilla en una solución práctica para quienes buscan optimizar su espacio exterior sin complicaciones y con la tranquilidad de una protección solar eficaz.

Sombrilla de Jardín con Manivela y Funda Protectora, Protección UV, Beige

Comprar en Amazon

