El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La folclórica Laura Gallego. Green Cow Music

Laura Gallego

Artista
«No soy la única folclórica, sino la última»

Vermú de domingo ·

La artista reivindica la vigencia de la copla: «Pretendo conservar su esencia, pero extrapolándola a la época en que vivimos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El folclore no se me quita ni en pijama ni haciendo la compra», dice Laura Gallego. Tampoco haciendo entrevistas: mientras que el espíritu de Lola ... Flores, su gran referente, sobrevuela la charla, la artista despliega gracia y poderío, canta un poquito y recuerda cuando, con 16 años, ganó 'Se llama copla', el concurso de Canal Sur. Desde entonces no ha dejado de hacer televisión y de subirse a los escenarios, reivindicando la copla al cantar por Marifé de Triana o Rocío Jurado y atreviéndose a fusionar el género con jazz, tecno o tango. Esa mezcla articula su espectáculo 'La última folclórica', que llegará el 21 de noviembre al Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción y el 27 de noviembre al Teatro Campos Elíseos de Bilbao, últimas fechas del año de una gira que reanudará en enero. «Quien entra a verlo sale con carné de folclórica, porque todos llevamos una dentro, por muy señor de traje que seas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  9. 9

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No soy la única folclórica, sino la última»

«No soy la única folclórica, sino la última»