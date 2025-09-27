El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Pablo López este jueves en la Comisión de Control de RTVE EFE

El presidente de RTVE responde a los ataques a la televisión pública: «En esta partida hay muchos peones»

José Pablo López defiende su labor ante las críticas recibidas por parte de Vox y el PP, reivindicando los recientes éxitos de audiencia

Johana Gil

Johana Gil

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:41

«Hay quien está dispuesto a reducir RTVE a cenizas. Pero no sólo con lanzallamas o motosierras», ha sentenciado este sábado José Pablo López en defensa de la televisión pública. El presidente de la corporación ha vuelto a dar un paso al frente después de que esta semana quedase bajo la lupa de diferentes formaciones, especialmente Vox y el Partido Popular, que acusan al ente público de «falta de imparcialidad».

Con un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el responsable de radiotelevisión nacional ha defendido la labor de sus profesionales, tras las críticas del diputado de Vox, Manuel Mariscal, durante la Comisión de Control en el Congreso. El político advirtió con entrar en la casa «con motosierra o lanzallamas».

La reacción de López fue ese mismo día a favor del pluralismo informativo y, ahora refuerza su defensa con la reciente publicación: «En esta partida hay muchos más peones... Especialmente aquellos que trabajan alimentando narrativas para debilitarla en el momento que levanta cabeza. Son tacticismos disfrazados de buenas intenciones».

López ha aprovechado también para poner en valor los últimos datos de audiencia. La 1 firmó este viernes un 11,1% de cuota de pantalla, un resultado que calificó de «inimaginable hasta hace poco en este día de la semana». También destacó los registros de los informativos. El Telediario 1, conducido por Alejandra Herranz, alcanzó un 14,3% de share, mientras que el Telediario 2, con Pepa Bueno al frente, subió hasta el 13,8%.

«Gracias a todos los que se esfuerzan por sacar adelante RTVE cada día pensando en el bien común», concluyó en su mensaje, acompañada de cuatro imágenes de los informativos del día anterior.

