Un paseo de tres cuartos de hora

La mañana amaneció con exclusiva. Santi Acosta, que venía para el estreno de su nuevo programa, 'El precio de…', lucía tipo y nos contaba su ... secreto: le encanta andar. La noche anterior, que Mediaset celebró la fiesta inaugural en el Círculo Vitoriano de la calle Dato, el comunicador optó por retirarse pronto e irse andando hasta el Hotel Lakua. «Lo hice en tres cuartos de hora, dando un paseo, y descubrí lo bonita que es vuestra ciudad», me contó sonriente.

Por otro lado, Joaquín, el del Betis, aterrizó en Vitoria con su mujer, Susana Saborido, y realizaron una visita relámpago al FesTVal porque esa misma noche debían estar en 'El hormiguero'. Eso sí, el productor de 'Emparejados' les animó a hacer una parada en el restaurante Landa, en Burgos, «para comerse unos huevos fritos con chorizo», contó. El consejo les gustó, aunque ella dijo que mejor iba a pedir una ensalada para llegar al espacio de Pablo Motos más relajada.

EiTB presentó su nueva temporada y eran muchos los rostros conocidos del canal vasco que se acercaron a la capital alavesa. Entre ellos, Anne Igartiburu, que es adorable y me regaló uno de esos abrazos que alientan a cualquiera. Otro achuchón de lujo, el de Klaudio Landa, que está deseando que llegue el sábado para disfrutar del Premio Joan Ramon Mainat que el festival vitoriano le otorga este año. La fiesta promete, seguro.

Más curiosidades. Pepe Navarro cambia el Mississippi por la danza. El periodista es uno de los participantes de 'Bailando con las estrellas' y al entrar al Europa vio que en una de las salas presentaban 'Trivial pursuit', el nuevo concurso de TVE. «Ese concurso lo presenté yo en los noventa, nada más volver de Miami», me contó con mirada traviesa. Y mientras, Bárbara Rey conquistó a varias señoras que aguardaban en la alfombra naranja en busca de una foto. «Están ustedes guapísimas», les brindó la veterana vedette, que luce espléndida. Y Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, que llevan casados desde 1999, preguntaron por un restaurante clásico de la ciudad y, tras varias recomendaciones, optaron por cenar en El Portalón.