Santi Acosta presentó 'El percio de...'.. FesTVal

Un paseo de tres cuartos de hora

Santi Acosta se retiró pronto de la fiesta del Círculo Vitoriano y se fue andando de noche hasta el Lakua

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:21

La mañana amaneció con exclusiva. Santi Acosta, que venía para el estreno de su nuevo programa, 'El precio de…', lucía tipo y nos contaba su ... secreto: le encanta andar. La noche anterior, que Mediaset celebró la fiesta inaugural en el Círculo Vitoriano de la calle Dato, el comunicador optó por retirarse pronto e irse andando hasta el Hotel Lakua. «Lo hice en tres cuartos de hora, dando un paseo, y descubrí lo bonita que es vuestra ciudad», me contó sonriente.

