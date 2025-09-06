La gran sorpresa del FesTVal

Se veía venir. La clausura puso la guinda a una edición que anticipa una mayoría de edad del certamen con mucha enjundia. La noche del ... viernes, Atresmedia celebró su ya tradicional fiesta en la recién estrenada sala Kubik. Allí aterrizaba El Gran Wyoming junto a Sandra Sabatés y charlaban animadamente con el actor alavés Gorka Aginagalde y el cómico Xavier Deltell.

Cerca, Roberto Brasero aplaudía la decisión de Jota Abril de presentar la última noche del FesTVal junto a Ane Rot. Ambos llevaban una original y llamativa americana que les facilitaba el modisto Félix Ramiro. Yo he tenido mucha suerte porque la mía me la han pintado en Begin The Begin, que hacen auténticas joyas exclusivas. En la parte delantera lleva una creativa carta de ajuste y en la de atrás, un divertido Mazinger Z.

La mañana del sábado acogía una divertida reunión con actores y actrices propiciada por la Academia de Televisión. Manu Baqueiro o Itziar Atienza compartían anécdotas de sus trabajos, aunque el más jocoso fue Secun De la Rosa, que desveló que uno de sus primeros papeles en el cine lo logró colando su currículo en un casting. Ese truco le cambió la vida y nosotros ganamos a un actor que ha protagonizado excelentes trabajos.

Amigos como Jalis de la Serna, al que le encanta dar largos paseos por Vitoria, o Ion Sistiaga, que vino con su amigo el diseñador Mikel Urmeneta, disfrutaban de la noche gasteiztarra junto a personajes variopintos como Miguel Lago, Olga Lambea, Dani Muriel, Candela Serrat, Boris Izaguirre, Ion Aramendi, Alberto Chicote, Sara Escudero o Jesús Álvarez. Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del premio Joan Ramón Mainat a Klaudio Landa. El comunicador vasco ignoraba que quien iba a entregarle el galardón era su amigo Unai Iparragirre y afloraron las lágrimas.

Y la sorpresa de la noche: la visita relámpago de Matías Prats. El veterano periodista viajó a la capital alavesa solo para darle su distinción a Vicente Vallés. El esfuerzo fue grande porque tenía que hacer el informativo de las tres de la tarde en directo y, nada más acabarlo, le trajeron en coche. Aguardó escondido en un camerino del Europa para que no lo viera nadie y salió por sorpresa al escenario. Lo hizo solo por cariño y amistad, ¡vaya tío!